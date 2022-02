Se agrava la salud de Mariana, la joven comodorense que espera un corazón

El estado de salud de Mariana Ditzel, la joven comodorense de 30 años que aguarda un trasplante de corazón en Buenos Aires, se agravó en las últimas horas luego de que se demorara la llegada de un medicamento de Canadá.

Según se indicó, su situación es delicada ya que el anticoagulante que aguardaban para el jueves recién arribará al país este viernes por la noche. Mientras tanto, Mariana sufrió la formación de coágulos en un pulmón que agravan su cuadro, a la vez que se alojó en su cuerpo una bacteria que aún no fue identificada.

En diálogo con División Noticias, una de sus amigas, Ángeles Brambilla, se refirió a la urgencia de Mariana, que atraviesa horas decisivas mientras resiste la situación hasta que llegue el medicamento. «Su situación no es muy favorable, como todos saben sufre de miocardiopatía dilatada no compactada, pero hoy está generando unos coágulos en el pulmón derecho que complican su cuadro, como así también hay una infección que no se puede controlar porque no pueden detectar dónde está alojada», sostuvo.

Asimismo, explicó que «la medicación que estamos esperando y que acá estaba discontinuada se consiguió en Canadá, pero recién estará llegando a última hora del viernes: es el anticoagulante que necesita sí o sí para seguir soportando la máquina» y agregó que «lo bueno es que Mariana es una chica sana, nunca fumó, siempre hizo una vida sana para cuidarse y eso es lo que hace que hoy se sostenga y aferre a la vida, y que esté conectada a esa máquina desde hace 20 días».

Visiblemente conmocionada, la amiga de Mariana dijo «tener miedo» pero también contar con «mucha fe de que ella va a mejorar y que siga soportando todo lo que debe estar soportando ahí; ella se llama Mariana del Carmen Ditzel, para todos los que quieran ponerla en oración, que pueda ser trasplantada y volver con nosotros, es una chica de 30 años, hoy le tocó a ella y mañana podría ser cualquiera de nosotros» y aseguró que «el mensaje sigue siendo firme: donar órganos salva vidas, tenemos que ser más solidarios con el prójimo y todo esto que nos está tocando vivir nos deja una enseñanza muy importante».

Por otro lado, en diálogo con Patagonia en Vivo, la pareja de Mariana, Renzo Mamani, habló sobre la situación actual de Mariana: