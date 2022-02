Que se vengan los chicos…

Al parecer nadie quiere faltar a la fiesta de cumpleaños 121 de Comodoro Rivadavia. Según trascendió, el ministro del Interior, Wado De Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el diputado nacional y presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, serán de la partida. Quizá a eso se deba la sonrisa de oreja a oreja que ostenta el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien se esfuerza por afirmar que su único interés actual es conducir los destinos de la capital del viento, y que la gestión municipal es lo que cuenta. Sin embargo, tanta atención de la dirigencia nacional del Frente de Todos, incluso la de Sergio Massa que nunca dejó de coquetear con su aliado Mariano Arcioni, habrían provocado una absoluta exaltación en Juanpi. Después de todo, el intendente de Comodoro impresiona ser el sucesor natural del último candidato a gobernador del FdT, Carlos Linares, quien tras el fracaso electoral de 2019, obtuvo una beca en la Cámara Alta del Congreso, con la venia de Alberto y Cristina. La interna en el FdT tiene a todos los actores acomodando el damero de cara a 2023, porque nadie quiere que el resultado de las legislativas 2021 se repita el próximo periodo electoral. Entre los muchachos de la Cámpora, los leales a Alberto, los justicialistas ortodoxos, el Frente Renovador, y cuantas facciones peronistas surjan del multifacético Movimiento, el único objetivo es asegurase no perder en 2023. En ese camino transita el justicialismo en todas sus facetas y harán lo que sea necesario. Chubut no recibe la atención necesaria del Gobierno nacional en términos de aportes, financiación, obras y coparticipación, pero sí pusieron especial empeño para garantizarse representación en el Congreso. Esa faena no fue muy productiva, pero ahora el oficialismo va por asegurarse un Gobernador. Todo parece indicar que Juan Pablo, tiene todos los números puestos.