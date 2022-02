Prohíben a una pareja acercarse a una vecina a la que le desvalijaron la casa

Una pareja de Rawson fue imputada por el delito de hurto y daño. En una audiencia realizada este martes en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Karina Breckle resolvió que se aplique una salida alternativa de conflicto y por ello los autores del robo frustrado no se podrán acercar a la víctima, una vecina del barrio 2 de abril de Rawson.

La víctima no estuvo al tanto de lo ocurrido en la audiencia, ya que no pudo ser localizada por parte de la Fiscalía de Rawson ni por la Oficina Judicial a fin de conocer los alcances de la resolución de la Jueza acordada por parte de la defensa y la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo.

Los imputados son Santiago Jaramillo y Oriana Calfín. En junio del año pasado eran vecinos de Florencia Vidal en uno de los monoblocks del barrio 2 de abril de Rawson. El día 5 de ese mes, cerca de las dos de la madrugada, aprovechando la ausencia de su moradora, ingresaron al departamento de Vidal y se alzaron con una heladera, un equipo de música, un caloventor, una plancha, además de un decodificador de TV, juguetes y ropa. Alertada la policía, al llegar encontró parte de los elementos de plástico de la heladera en cercanías de la puerta del departamento donde en ese momento residía la pareja de imputados. En cercanías y semi ocultos hallaron ropa y juguetes.

Jaramillo argumentó ante la policía que los elementos “se los compré a un pibe del barrio”.

De esta manera el caso quedó resuelto y se inició el proceso penal en contra de Jaramillo y Calfín. Ahora residen en Comodoro Rivadavia, facilitando el acuerdo entre la defensa y la acusación, para que ambos no se acerquen a la víctima por el plazo legal de cuatro meses.