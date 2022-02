Polémica en control de ruta

Che @arcionimariano todavía no se oyó tu opinión, es tu gente esa. pic.twitter.com/bPNGx6Zap8 — Walter Flores (@Mazaruca) February 7, 2022

Un video se volvió viral debido a la polémica que se produjo en medio de un control de ruta cerca de la capital provincial, Rawson. Si bien todo parecía indicar que la disputa se debía a una situación de abuso de alcohol, y que se había actuado con arbitrariedad por el evidente conocimiento entre las autoridades del control y la conductora que aparece en el video; horas más tarde se supo que el malestar de la mujer que conducía el vehículo que fue detenido e infraccionado, se debió a que no la dejaban irse porque no llevaba consigo el carnet de conducir. Debió esperar a que otra persona le acercara su licencia y así poder abordar el vehículo. En medio de la disputa, hubo momentos de tensión y discusiones entre los ocupantes del vehículo, terceros y las propias autoridades del servicio de Seguridad Vial. La situación se volvió confusa, y el malestar en las redes sociales no tardó en llegar.