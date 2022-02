¿Podrán las aerolíneas tener listas negras de pasajeros?

Con el regreso paulatino de una “normalidad” en los vuelos internacionales, con las consiguientes nuevas normativas sanitarias por la pandemia, han aumentado considerablemente tanto la cantidad como la violencia de eventos protagonizados por pasajeros que se niegan a cumplir estas normas. En este contexto, la empresa aérea Delta Air Lines pidió oficialmente al gobierno de Estados Unidos que les permitan crear una “lista negra” común de pasajeros rebeldes. De hecho, la propia empresa entregó a las autoridades una lista de 900 viajeros problemáticos.

Estados Unidos el epicentro

Tras casi dos años de pandemia, los incidentes a bordo de los aviones por pasajeros rebeldes que se niegan a cumplir las normas de seguridad, especialmente las vinculadas a la prevención del COVID-19 siguen incrementándose. El mensaje de los grupos antivacunas no sólo dificulta alcanzar mayores porcentajes de inoculación, sino que además genera escenas violentas, muchas de ellas se han viralizado a través de las redes sociales y los medios, que en algunos casos llevan a la cancelación de operaciones y siempre pone en estado de estrés a las tripulaciones y al resto de los pasajeros, cuando no en riesgo su integridad física.

Esta situación ha cobrado mayor relevancia en los Estados Unidos, donde sólo el 76,2% tiene la primera dosis, mientras que un 27% tiene ya el refuerzo.

Por esa razón, las compañías aéreas de ese país han tomado la decisión de no permitir que vuelen en ellas aquellos pasajeros que hayan generado incidentes de este tipo. Pero lo que no pueden hacer es compartir esa información entre ellas o públicamente para poder negarse a transportar a esos viajeros problemáticos.

Pedido oficial

Este sábado 5 de febrero, el diario The Washington Post publicó que el CEO de Delta Air Lines, Ed Bastian, envió una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la que pide crear justamente una “lista negra” de pasajeros “rebeldes”.

La misiva oficial está destinada al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en la que explicó que esta nómina permitiría reducir el número de incidentes provocados por dichos viajeros, ya que serían identificados de manera inmediata y así se les podría impedir volar, sentando un fuerte y amenazador precedente. “Serviría como un símbolo potente de las consecuencias de no cumplir con las instrucciones de la tripulación», señaló Bastian.

En este aspecto, Delta entregó a la Administración de Seguridad del Transporte el nombre de más de 900 personas a la para iniciar acciones legales y, al respecto, el directivo explicó: «Aunque los casos representan una pequeña parte del total de los vuelos, el porcentaje de incidentes con pasajeros rebeldes en Delta ha incrementado casi un 100% desde 2019».

De los 5.981 incidentes provocados por el comportamiento de pasajeros que se negaban a seguir las normas se seguridad, unos 4.300 de ellos estaban relacionados con el uso de las mascarillas

Para dimensionar mejor este fenómeno, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó de 5.981 incidentes provocados por el comportamiento de pasajeros que se negaban a seguir las normas se seguridad, y unos 4.300 de ellos estaban relacionados con el uso de las mascarillas a bordo. Asimismo, de ese total, casi 1.100 desembocaron en investigaciones de los incidentes, seis veces más que en 2020.

En lo que va de 2022 se registraron 323 incidentes de esta naturaleza, de los cuales 205 estaban relacionadas con las mascarillas. Por caso, en enero un avión de American Airlines que viajaba de Miami a Londres tuvo que regresar después de que un pasajero se negara a usar la mascarilla; y en diciembre otra viajera de un vuelo de Delta supuestamente propinó un puñetazo y escupió a un hombre por una discusión sobre una mascarilla. Por eso, en noviembre Garland dio órdenes a los fiscales federales de que dieran prioridad a las investigaciones de los crímenes que se cometían en aviones.