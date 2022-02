Persisten las diferencias

Tras el anuncio del entendimiento con el FMI surgieron las internas en el oficialismo que internos, con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en Diputados. En la oposición, también hay posturas encontradas. Si bien se tomarán su tiempo para posición sobre el proyecto que se tratará en el Congreso, los debates internos no cesan. Por lo pronto todo circunda en «la letra chica» del acuerdo. En la coalición opositora han anticipado que esperan que el oficialismo vote en línea, pero no es una postura intransigente, habida cuenta de que caer el default no sería una opción válida. Hasta tanto el proyecto llegue al tratamiento del Congreso, todo puede pasar.