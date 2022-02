Murió Mariana, la joven que esperaba un trasplante de corazón

Este lunes a las 17 horas falleció Mariana, la joven comodorense que esperaba por un trasplante de corazón. La joven padecía de miocardiopatía dilatada no compactada. Después de varios días internada en un centro especializado en la Ciudad de Buenos Aires, este lunes por la tarde llegó el peor final.

Mariana Ditzel, tenía 30 años y aguardaba un trasplante de corazón, su estado se agravó en la última semana cuando se generaron coágulos en el pulmón derecho que complicaron su cuadro, y una infección que no habían podido controlar.

La noticia conmueve a toda la comunidad que esperaba que la situación de Mariana cambiara, pero el tan ansiado trasplante de corazón, no llegó.