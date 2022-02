«Loma» Ávila, Bulgheroni y González avanzan en un acuerdo salarial para petroleros

El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Ávila, expresó ayer al mediodía, en el marco de los actos por el Aniversario de Comodoro Rivadavia, que se mantuvieron positivos encuentros con el sector empresarial: «Hemos tenido un acercamiento para hablar de la paritaria, los días 7 y 8 de marzo van a ser fundamentales para cerrarla y se ha encontrado un camino para poder rápidamente llegar a la solución. Estamos en el buen diálogo, lo que hay que hacer es conversar y salir de esta crisis de económica que vive el país que también nos dificulta a todos”, expresó Ávila sobre el encuentro del que también participaron el secretario Adjunto de la Institución, Carlos Gómez y miembros de Comisión Directiva.

Principio de acuerdo

El líder petrolero agregó que “hay que ver cómo se encuentra el mecanismo rápido para salir adelante, qué es lo que necesitamos y más con un barril que cada día sigue subiendo su precio, algo que produce que también se paguen muchos más impuestos y que los combustibles tengan que subir de precio. Si lo llevamos al oficial, estamos hablando de que tendrían que subir entre un 30 y un 40% más”.

Ávila contó que “estuvimos reunidos con Marcos Bulgheroni (CEO de PAE), acompañado por Juan Martín Bulgheroni (vicepresidente de Operaciones Upstream Zona Norte de PAE); Pablo González (presidente de YPF) y la gente de institucionales de las empresas que vinieron a visitarnos. Hemos arribado a un principio de acuerdo que lo vamos a tener que sellar y va a consistir en ver cómo le renovamos el salario a la gente que está haciendo ocho horas sin posibilidades de ir al campo y empezar a discutir el adicional del 55 Bis que tienen congelado todos los Trabajadores y que muchos no lo tienen porque no se pagó nunca”, determinó.

El titular del gremio manifestó que “estas cosas ayudan al bolsillo del Trabajador y también para afrontar lo que está pasando en el país que es la crisis petrolera que tenemos, por un nos pueden dar el 20% de aumento en distintos tipos de salario pero el impacto no es el mismo para el que cobra 320 mil que para el que cobra 70 mil, es mucha la diferencia”.

Más puntos tratados

Por otra parte, ´Loma’ comentó que “hay un plan para invertir en lo que va ser perforar en la costa, seguir con las perforaciones que estaban allí para el Petróleo que está en el mar, entonces creo que buenas expectativas como también con Cerro Dragón,m de rehabilitar la Perforación, así que van a venir tiempos buenos si es que lo sabemos mirar y esperar el momento justo para poder lograr que vuelvan a tener actividad. No hay que olvidar que teníamos 21 Perforadores en total y hoy tenemos ocho: dos de YPF y seis de Pan American, entonces la Perforación indudablemente es la que más se ha visto golpeada en el último tiempo”, subrayó el líder sindicalista.

Ávila destacó que “nos merecíamos tener esta charla porque dentro de la ciudad donde nació el Petróleo, debíamos encontrar un mecanismo para arreglar la situación y esto nos va a permitir a todos respirar”, al tiempo que felicitó a todos los Secretarios Generales del resto de las organizaciones “porque trabajamos mucho entre todos mucho para llegar a este acuerdo, que lo logra la Industria Petrolera, peleando todos juntos y a la par para lograr la igualdad de condiciones”