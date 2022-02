Exitoso encuentro de kayak en la Costanera Local

El pasado domingo en la costanera de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se realizó el 1er. Encuentro de Kayak, organizado por el Club Náutico Guerreros del Sur.

La actividad, contó con el acompañamiento de Comodoro SUP. Fue una travesía de 4 kilómetros.

Kayak y SUP, de Encuentro, difusión y recreación

Este domingo, en la Costanera de Comodoro, con alrededor de un centenar de kayakistas que se sumaron a la remada se realizó el 1er. encuentro del 2022, disfrutando así de una iniciativa acompañada por los integrantes de Comodoro Stand Up Paddle.

En esta actividad, se pudo disfrutar de la actividad que realizan los integrantes del Club Náutico Guerreros del Sur, quienes habitualmente realizan múltiples actividades, encuentros y viajes.

Damián Vargas, integrante del club Náutico Guerreros del Sur describió que se trató el primer evento del año para los kayakistas que estuvieron acompañados en la iniciativa a la agrupación Comodoro SUP.

«Lo que se hizo fue un recorrido de 4 kilómetros en la Costanera, con las chicas de Comodoro SUP que hicieron exhibiciones de seguridad y con sus tablas estuvieron acompañando. Además, hubo postas y juegos. Una vez que salimos del agua invitamos a los vecinos para que prueben y se suban a un kayak por primera vez y puedan disfrutar de esta tan linda actividad» describió.

Al mismo tiempo agradeció el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes para llevar adelante esta jornada que reunió alrededor de 100 participantes el domingo en la Costanera local.

«Es el primer evento del año que hacemos junto al Ente deportivo, estamos contentos, agradecidos, con un lindo clima para que la familia venga a acompañar y disfrutar de este hermoso momento» que fue organizado por el club Náutico Guerreros del Sur que en el mes de marzo volverá a repetir la experiencia, en la costa de Comodoro Rivadavia.

Marina Muñoz y Azul Caldas, integrantes de Comodoro SUP, acompañaron en la travesía de 4 kilómetros.

Comodoro SUP está conformado por alrededor de 30 integrantes «nos estamos empezando a formar, a agrupar. La idea es que se sume más gente, ahora que este deporte se está haciendo más popular y que tiene muchas características que no tienen otros deportes acuáticos» indicaron.

Se trata de Stand Up Paddle, una forma de deslizamiento en la que se utiliza una pala para desplazarse por el agua mientras se permanece de pie en una tabla similar a las de surf, pero de mayores dimensiones, lo que las vuelve súper estables. El remo tiene una sola pala y un mango para poder remar fácilmente de ambos lados.

La intención es que más personas se animen a practicarlo. «Consiste en hacer diferentes maniobras arriba de la tabla. Queremos que la gente conozca más este deporte, este año vimos muchísimas tablas en Comodoro y es una manera de disfrutar el agua desde otro deporte» detallaron. Los interesados en sumarse se pueden contactar a través de Instagram a: comodorosup.