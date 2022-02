Desaparición y misterio: ¿Dónde está Rocío?

Rocío Belén De Pedro fue vista por última vez el 24 de enero pasado y desde ese día es buscada intensamente por sus allegados. Es de Trelew y tiene 27 años. Organizaciones feministas marcharon este viernes para pedir por su aparición, aducen que está secuestrada. Sorpresivamente aparecieron publicaciones en su Facebook donde se muestra con un hombre y asegura estar de “vacaciones” con su “prometido”. Los familiares descreen de la veracidad de los mensajes.

Un posteo que alimentó especulaciones

En la tarde del viernes, la red social Facebook de Rocío De Pedro tuvo actividad. Cambió su foto de perfil y realizó varios posteos. Uno de ellos dice textualmente: “Nos conorometimos!!! Asi que pueden dejar de hacer las estupideces de marcha. Ya saben a quienes les hablo..sino paran comienzo a dar nombres..”, señala al tiempo de lanzar una amenaza a familiares. El mensaje añade una foto de dos manos con anillos de compromiso.

En otra publicación se indica: “Para todo lo que esta pasando, quiero informar que estoy bien de vacaciones con mi comprometido. Todo lo que estan haciendo es falso”, y vuelve a advertir de ventilar cuestiones privadas de allegados.

El tono de las publicaciones y los errores de ortografía hacen suponer a los allegados que los mensajes no fueron escritos por Rocío, al tiempo que sigue sin saberse el paradero de la mujer.

La teoría del secuestro

En la tarde del viernes, colectivos de organizaciones feministas se sumaron en reclamo y cuestionaron el accionar de la Justicia, ya que, según expresaron, la joven trelewense se encontraba en una vivienda del pasaje Tacuarí al 1440, pero nunca se liberó la orden de allanamiento.

Según indicaron, a Rocío la habría llevado un hombre en contra de su voluntad a la República Oriental del Uruguay. Integrantes de la organización Puerta Violeta, junto a familiares de Rocío De Pedro se hicieron presentes ayer en la vivienda donde el supuesto tío del hombre que se llevó a la mujer aseguró que ella estuvo unos días allí, pero que después se fueron.

La versión de los familiares

Franco De Pedro, hermano de la joven desaparecida, dialogó con Azul Media y contó que «el fiscal que estaba de turno, un tal Massa, se desligó totalmente del tema, nos sentimos abandonados por la Justicia». Franco expresó que vio a su hermana por última vez el 18 de enero, que siempre mantenía contacto con ella y que desapareció «de un día para el otro».

Otra de las familiares aseguró que Rocío «nunca tuvo una conducta de este estilo, siempre estuvo en contacto con su familia, tiene una carrera profesional, una vida armada, no tiene motivos para esconderse».

Franco De Pedro contó también que su hermana «se fue con un bolso, le dijo a mi mamá que se iba a la playa y nunca más se comunicó».

Reclamo frente a Tribunales

Este viernes se realizó una manifestación en la puerta de los Tribunales de Trelew. Alejandra Pérez, la mamá de Evelyn Lehr, víctima de femicidio, dijo que «no queremos que llegue a ser un femicidio. A Rocío la tienen secuestrada, esta situación es peor que tener a una hija muerta, porque está desaparecida. Queremos que la Justicia actúe rápidamente porque queremos que encuentren con vida a Rocío, que vuelva con su familia».

Lorena Elisaincin, de la ONG Puerta Violeta, manifestó que «nosotras venimos denunciando que en Trelew hay trata de personas y las autoridades no hacen nada. Nos chupan a las pibas, no se sabe dónde están y la Justicia no hace absolutamente nada».