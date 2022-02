Canadá también relaja los requisitos para el turismo

A partir del 28 de febrero el gobierno canadiense llevarán a cabo una serie de ajustes a las medidas fronterizas actuales, lo que representa el comienzo de una relajación gradual de las restricciones de viaje.

Podrán ingresar a Canadá los viajeros que lleguen desde cualquier país con esquema de vacunación completa hasta 14 días antes del viaje. Aunque adelantaron que algunos viajeros serán seleccionados al azar para testeos al arribo, pero no estarán obligados a permanecer en cuarentena mientras esperan el resultado de su prueba.

Las vacunas aceptadas son AstraZeneca (Covishield, SK Bioscience y Vaxzevria), Covaxin, Janssen, Moderna, Pfizer, Sinopharm o Sinovac y los certificados de vacunación deberán subirse a ArriveCAN.

Los niños menores de 12 años, que viajen con adultos vacunados, seguirán estando exentos de la cuarentena, sin que existan condiciones prescritas que limiten sus actividades.

Los viajeros canadienses no vacunados seguirán estando obligados a testearse al momento de arribar al país, a los 8 días y deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. A los ciudadanos extranjeros no vacunados no se les permitirá ingresar a Canadá a menos que cumplan con una de las pocas exenciones.

“Estamos comprometidos con una reapertura segura; que brinde previsibilidad, flexibilidad y muestre al mundo que Canadá es uno de los lugares más seguros para viajar. Viajar es seguro y seguirá siendo seguro en Canadá. Gracias a la industria del turismo que ha sido líder en todo el mundo en garantizar la seguridad de los viajeros mientras se enfrenta a una de las crisis económicas más desafiantes. Permítanme dejar en claro que la economía canadiense no se recuperará por completo hasta que nuestro sector turístico se recupere y las medidas de hoy nos ayudarán a dar la bienvenida a los visitantes a Canadá de manera segura”, afirmó Randy Boissonnault, Ministro de Turismo y Ministro Asociado de Hacienda

Desde Argentina Air Canada opera actualmente tres vuelos semanales con destino Montreal vía Sao Paulo desde donde además es posible conectar de manera sencilla con el servicio que une a la ciudad brasileña con Toronto.