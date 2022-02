Buscando respaldo

Días pasados se conoció que Juan Manzur preparaba su salida del gabinete nacional. El tucumano protagoniza por estas horas un enfrentamiento con Vilma Ibarra y Gabriela Cerruti. Incluso se habló de la posibilidad de que fuera reemplazado por una mujer. Según trascendió en las últimas horas, Cristina habría intercedido para que Juan no deje el cargo. El interlocutor entre el Jefe de Gabinete y la vicepresidente no habría sido otro que Eduardo «Wado» de Pedro, con quien Cristina mantiene diferencias, pero al parecer, a la titular del Senado le preocupa el efecto que tendría la salida del tucumano de la cancha. Fuentes confiables afirman que Manzur tiene una interna feroz con Martín Guzmán porque el ministro de Economía no sólo no le da detalles de las negociaciones con el FMI sino que lo ignora. Marzo será decisivo en cuanto a los cambios que puedan surgir en el Gabinete nacional.