Arena Madryn confió en el fútbol playa y lo demuestra con títulos

El pasado domingo, llegó a su fin la 1° Edición de la Liga Nacional Femenina de Futbol Playa que, con la participación de seis equipos, se jugó en la ciudad de Puerto Madryn.

Del certamen, fueron parte equipos locales, las campeonas del Torneo de AFA, las subcampeonas y las llegadas desde Corrientes. Como campeonas, se consagraron las chicas de Arena Madryn, que se impusieron ante Buenos Aires City por 6-3.

Rockembach, una que “la rompió” en la Liga

El Diario WEB habló con una de las figuras del equipo Arena Madryn de Puerto Madryn, Dana Rockembach, luego del campeonato obtenido al quedarse con la Final de la Liga Nacional Femenina de Futbol Playa que por primera vez en la historia de la AFA tuvo su disputa.

“Estoy muy contenta y feliz de haber logrado esto con mis compañeras. Fue un sacrificio muy grande. Muchos entrenamientos. Estoy muy contenta”, aseguró la férrea defensora, jugadora de Alianza Fontana Oeste en futbol modalidad 11.

En cuanto al partido ganado ante Buenos Aires City, ultimas campeonas del Torneo de Futbol Playa Femenino de AFA que se jugó en 2021, Dana analizó que “las chicas de Buenos Aires nos hicieron un buen partido. En los dos primeros tiempos estuvo difícil. En el tercero lo tomamos con más calma, jugar un poco más y tranquilizarnos, y demostrar lo que hemos aprendido”.

En lo personal, Dana contó que “desde hace 3 años juego futbol playa. Pero no era constante. Ya tenía algunas experiencias en esta disciplina”, confesando sobre el campeonato en la Liga Nacional que “todavía no podemos creerlo, somos campeonas nacionales. Muy contentas, ahora a festejar”.

En cuanto a su gran actuación, Rockembach se sinceró al decir que “solo jugué, con ganas, con corazón, jugué para salir campeonas”, explicó la jovencita de 17 años, de enorme futuro en el futbol femenino y algunos indican, evaluada y tenida en cuenta por los representantes de AFA Futbol Playa.

“Todas somos muy compañeras, todas ponen todo de sí en cada entrenamiento. Siempre con buena panda, buena comunicación, siempre trabajamos en equipo y demostramos que nuestro equipo es lindo, que no hay diferencias, que somos muy unidas” , puntualizó sobre el grupo conformado en Arena Madryn.

Habló el DT

Luego de los abrazos de felicitaciones, de alegría, emoción y hasta promesa cumplida, el DT de Arena Madryn, Severino González, indicó en charla con El Diario WEB que “años atrás no conocíamos esta actividad, era impensada esta realidad. Pero yo confiaba en las chicas, tenía mucha fe. Hay que competir ante las campeonas y subcampeonas, para saber en qué escalón estás, pero siempre queriendo crecer, encontrarnos, aprender el futbol palaya, pero yo tenía fe. Tuvieron un torneo increíble. Comenzamos ganándoles a Rosario y llegamos hasta acá, somos merecidas campeonas”.

´Seve´, uno de los impulsores junto a Diego González (Secretarito de Cultura, Educación y Deportes municipal) y Gonzalo Peña entre otros, del Fútbol Playa contó que “yo estoy todo el año acá en Arena Madryn, recibiendo a todos quienes se quieran sumar. En el camino van apareciendo jugadores y jugadoras. Mariana Guzmán esta hace años, también es el caso de ´la China´ Segundo”, sumando a la vez que “hay que tener paciencia, estar, habrá momentos en el que seremos varias y otras menos. Pero así pudimos armar este equipazo”, valorando también a quienes fueron bajas del torneo por lesión: “nos faltaron algunas, como Sheila (Otero), que se lesionó y también nos faltó ´Mezita´”.

En cuanto a objetivos próximos, González detalló que “en lo inmediato, apareció la posibilidad de disputar los Juegos Evita de Playa, que será en marzo. Así que tenemos que prepararnos para jugar la clasificación y poder ir a jugar al Nacional en Mar de Ajó. Es un desafío hermoso. Muchas de las chicas que están en este equipo, podrán jugar el clasificatorio”.

“Este logro nos llena de motivación”, cerró Severino González.