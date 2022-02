Apoyo a Ferias del Libro

El Ministerio de Cultura de la Nación invitó a los organizadores de Ferias del Libro de todo el país a participar de la segunda convocatoria nacional del concurso que busca fortalecer las Ferias del Libro como espacios de democratización y promoción de la lectura, y estimular la economía del sector editorial, uno de los sectores comprendidos en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

Las Ferias del Libro son herramientas fundamentales para la democratización del acceso a los libros, la promoción de la lectura y la dinamización del mercado editorial.

En la actualidad, en nuestro país existen más de 150 Ferias del Libro provinciales, municipales, de entidades civiles y autogestivas, de diverso carácter y escala. En muchos casos, son acontecimientos culturales de larga data, firmemente establecidos dentro de la identidad cultural de la localidad o la región donde se lleva a cabo y donde, más allá de la comercialización de libros, confluyen otras manifestaciones artísticas e identitarias como música, teatro, cine, y otras.

Inscripción

Las Ferias podrán postularse a una o varias de las siguientes líneas concursables, siempre y cuando el monto total solicitado no supere los 300.000 pesos.

– Línea Invitados/as: apoyo para la participación de referentes literarios relevantes, emergentes y/o promisorios, así como de otros profesionales del sector del libro: libreros/as, editores/as, ilustradores/as, periodistas, promotores de la lectura, entre otros, con el objetivo de favorecer el acercamiento entre autores/as y lectores/as, así como también promover un espacio de encuentro, profesionalización, comercialización y articulación entre distintos actores de la cadena del libro.

– Línea virtual: apoyo para la contratación de servicios necesarios para la realización de las Ferias en modalidad remota (diseño de plataforma, alquiler de software, servicio de streaming, etc.).

– Línea Protocolo de higiene y seguridad: apoyo para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene dispuestas por la autoridad sanitaria pertinente para el caso de las Ferias que se puedan realizar de manera presencial o semi-presencial.

– Línea Imagen: apoyo para el diseño y/o impresión de gráficas integrales: banners, cartelería, gigantografías, expositores para folletos, banderolas, etc.

– Línea Pabellones: apoyo para la construcción, compra o alquiler e instalación de carpas y/o stands, y/o y/o para la contratación de escenario, sonido, luces, proyectores, pantallas, y todo otro requerimiento técnico que demande la Feria.

– Línea Gestión: apoyo para la contratación de un servicio de inscripciones y acreditación que incluya entre otros; formularios online, mailing, bases de datos, credenciales e insumos, códigos QR, control de accesos.

Objetivos

Esta convocatoria tiene como objetivos contribuir a fortalecer las ferias del libro como espacios de democratización, promoción de la lectura y estímulo de la economía del sector; propiciar la confluencia entre lectores/as y escritores/as, favoreciendo la creación de nuevos públicos; y fomentar la descentralización cultural desde una perspectiva federal.

Podrán participar Ferias del Libro de carácter gubernamental, provincial o municipal; y no gubernamentales, organizadas por personas jurídicas: asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras, que asuman ese rol en el marco de su objeto social, y/o por colectivos autogestivos de todo el país.

En este primer llamado podrán aplicar Ferias que se desarrollen entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de 2022.

La inscripción es online a través de este formulario. Se deberá adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente tal y como se especifica en las Bases y condiciones (ver arriba) y la Carta Compromiso según el tipo de feria del que se trate (provincial, municipal, con personería jurídica o colectivo autogestivo).

Esta convocatoria estará vigente a partir del 1 de febrero de 2022 y hasta el 2 de marzo. Por consultas, escribir a [email protected]