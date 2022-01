Vecinos de una localidad iniciaron una «rebelión fiscal» y dejaron de pagar un impuesto

Un grupo de productores de la localidad bonaerense de Bolívar, se organizó para presentar, en carácter individual, la misma nota cada uno pidiendo explicaciones a la Municipalidad respecto del destino de los fondos recaudados por la tasa de Caminos Rurales.

Al respecto, uno de los integrantes del grupo de más de 200 productores explicó que “estamos cansados y preocupados porque no existe una contraprestación del servicio» y advirtió que «es una tasa que no sabemos a dónde va, los caminos son un desastre, es un peligro”.

En el mismo sentido, agregó que «desde hace mucho que luchamos por esto, pero este año hubo una gota que rebasó el vaso; el Concejo Deliberante aprobó un aumento en la tasa vial que va desde un 60 hasta un 78% y, además, bajaron la bonificación por buen pagador del 15% al 10%; dijimos ‘basta, hagamos algo’ porque cada vez hay que pagar más, pero esta plata no sabemos a dónde va”.

Consecuentemente, los productores se pusieron en contacto con el abogado Juan Pedro Merbilhaa para que los asesore, y entre todos abonan los honorarios del letrado. La decisión tomada en conjunto fue presentar en la Municipalidad una nota en la que solicitan al intendente peronista Marcos Pisano, una explicación respecto del destino de los fondos recaudados con la tasa vial.