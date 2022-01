Universidades públicas definen pedir ‘Pase Sanitario’ para asistir a clases

El gobierno nacional ya adelantó que el ‘Pase Sanitario’ no regirá para las escuelas ya que la vacunación no es obligatoria, pero tampoco pondrán trabas a que las universidades, que gozan de autonomía, puedan solicitarlo. Que tres de las universidades públicas de mayor matrícula del país exijan esquema de vacunación completo instala la discusión y es posible que en las próximas semanas se sumen otras.

De cara al próximo ciclo lectivo, crece la inquietud respecto de si pedirán o no pase sanitario para asistir a clases presenciales. Si bien el Gobierno descartó el certificado de vacunación para las escuelas, las universidades gozan de autonomía y pueden solicitarlo si así lo consideran. De hecho, tres casas de estudios públicas ya definieron que pedirán esquema completo de vacunación. Se trata de la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Con la aplicación Cuidar

En los primeros días del año, el Consejo Superior de la UNLaM dictó una resolución que exige que todos los mayores de 13 que acudan a una actividad presencial tengan esquema de vacunación completo, dos dosis desde al menos 14 días previos a la visita. La acreditación se puede hacer a través de la aplicación “Cuidar” o con la constancia en papel.

Para el caso de los no vacunados por motivos médicos, la institución evaluará cada caso que se remita. En cambio, los no vacunados por otros motivos deberán presentar un test con resultado negativo para ingresar a la universidad.

“En estos momentos, estamos con el curso de verano de forma presencial, con algo de carga horaria a distancia. El curso de ingreso será 50% presencial y todas las evaluaciones se van a desarrollar en las aulas. Nuestro objetivo es ir hacia la presencialidad plena desde el 28 de marzo, cuando comienza el primer cuatrimestre”, comentaron en la UNLaM.

En dos regionales de la UTN

En tanto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en dos de sus sedes también pedirá vacunación obligatoria para ingresar en las aulas. Por el momento, las regionales de Tucumán y Haedo dispusieron exigir el pase sanitario. Las regionales de la Patagonia aún no se han pronunciado al respecto

Adaptar protocolos

Por su parte, la Universidad de La Plata mantendrá la exigencia de vacunación. En la UNLP es obligatorio desde noviembre acreditar al menos una dosis de vacuna contra el Covid-19 para participar de actividades presenciales. Desde este año académico se pedirán al menos dos dosis para acudir a las instalaciones.

“Estamos trabajando ahora en adaptar nuestro protocolo a las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Salud respecto a nuevos criterios para definir contactos estrechos y aislamientos”, explicaron voceros de la universidad. De acuerdo a los últimos lineamientos, no es necesario el aislamiento del personal estratégico -entre los que se encuentran los profesores- que sean contactos estrechos asintomáticos.

Las dos entidades que nuclean a los rectores -el CIN de las universidad públicas y el CRUP de las privadas- explicaron que no es una medida que se esté analizando de forma colectiva, sino que cada institución lo discute internamente. Si bien por ahora solo la UNLP y la UNLaM lo decidieron por las vías oficiales, es posible que en las próximas semanas se sumen otras universidades a la disposición.