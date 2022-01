Turistas imprudentes: tres vuelcos en las rutas de Península Valdés

Durante la jornada del sábado se produjeron tres accidentes de tránsito en las rutas de la Península, hechos que suelen ser habituales en los visitantes, sobre todo por no respetar la velocidad máxima en los caminos de ripio. El primero de ellos tuvo lugar a las 15.30 en la Ruta Provincial 52, a 14 kilómetros de la Ruta Provincial 3, cuando un Renault Clío en el que viajaba una pareja sanjuanina, volcó pero sin producir lesiones a sus ocupantes. Es más, los turistas continuaron su camino ya que el auto solo sufrió daños en la carrocería.

Unos minutos después, a las 16.15, un Chevrolet Prisma volcó sobre la Ruta Provincial 2, a 46 kilómetros de Caleta Valdés. En este caso, los ocupantes del auto no se encontraban allí ya que habían sido auxiliados por otro automovilista, pero sí se sabe que resultaron ilesos, debido a que ellos mismos fueron quienes avisaron del hecho a la comisaría de Puerto Pirámides.

El tercer y último vuelco tuvo lugar a las 19.30 sobre la Ruta 52, a 10 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nº3. En este caso, el vehículo era un Renault Sandero en el que viajaba una pareja y sus dos hijos menores oriundos de la ciudad de Escobar, provincia de Buenos Aires. Luego del vuelco, la familia fue asistida en el hospital rural de Puerto Pirámides, aunque no presentaban lesiones de gravedad.