Recomendaciones para la disposición de residuos de personas aisladas

De acuerdo a las medidas de prevención de coronavirus implementadas por las áreas sanitarias, el consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) Virch Valdés solicita a las personas que estén en aislamiento preventivo o aquellos con Covid-19 positivo que adopten medidas de precaución al manipular sus residuos personales y domiciliarios

Todos los residuos personales, incluidas las máscaras y los pañuelos, deben colocarse en una bolsa de residuos de plástico descartable. Cuando esté llena en tres cuartas partes, la bolsa debe cerrarse firmemente, dejando la menor cantidad de aire posible y debe ser colocada en una segunda bolsa. Esta no debe estar demasiado llena para asegurar que se pueda cerrar firmemente y no se rompa; los residuos no deben ser presionados con las manos para hacer espacio adicional. Deben lavarse las manos o desinfectarse antes y después de manipular las bolsas de basura, y en especial directamente antes y después de cerrar la bolsa firmemente.

Rociarla con una solución de alcohol y agua en proporciones de 70% de alcohol y 30% de agua, y colocarla en una tercera bolsa.

Debe disponerse transitoriamente por 72 horas en un lugar al aire libre previo a dejarlo en cesto sobre la calle para que sea llevado por el servicio de recolección.

Las mascotas deben mantenerse alejadas de las bolsas de residuos en todo momento.