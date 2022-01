Recalculando

La renegociación con el FMI está en un momento de máxima tensión. «Seguimos trabajando», fue el mensaje del ministro Martín Guzmán a través de su cuenta de Instagram donde se lo ve junto a Sergio Chodos en el Ministerio de Economía. Hasta último momento habrá incertidumbre por el pago de los u$s 731 millones que vencen este viernes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si bien las negociaciones contrarreloj acercaron posiciones para cerrar un acuerdo preliminar que debe ser revisado por el directorio. El pago al Fondo exhibió las profundas diferencias que hay en el oficialismo y anticipa una interna feroz. Este viernes desde el Gobierno nacional salieron al cruce de los dirigentes kirchneristas que piden un default y les reclamaron «responsabilidad». El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, plateó que la idea de un default es desacertada, al tiempo que aseguró que el gobierno no aceptará el ajuste que pide el FMI. La reacción de Kulfas no es casual, puesto que el ministro no está entre los favoritos de la Vicepresidente, por lo que no perdió la oportunidad de salir al cruce de ese sector del oficialismo.