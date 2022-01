Madryn: siguen las cancelaciones de cruceros para esta temporada

A raíz de la situación epidemiológica por la que atraviesa nuestro país, las compañías de cruceros han cancelado las próximas escalas que tenían previstas. Esta realidad no resulta ajena a la ciudad, lo que se ve reflejado en la grilla de anuncios de cruceros de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM).

Días atrás se recibió la cancelación formal las cuatro recaladas que tenía previstas el buque Norwegian Star para los días 19 de enero, 2 y 24 de febrero y 2 de marzo. Este buque habría cancelado todas sus operaciones en el cono sur y se dirigiría hacia el caribe. En tanto el buque Marina, que fue el último que visitó la ciudad, no pudo recalar en Buenos Aires, por lo cuál fijó rumbo a Montevideo para luego continuar hacia el norte.

El buque Viking Jupiter estuvo en el día de ayer operando en Buenos Aires, pero solo para cargar combustible y víveres, sin que puedan descender pasajeros ni tripulantes. Por haber tenido un caso positivo hace pocos días, no estaría en condiciones de operar en Ushuaia en los próximos días, por lo cual la empresa decidió dirigir el buque directamente hacia Chile.

En las últimas horas se recibieron las cancelaciones formales de las escalas para los buques Hamburg (28/01/2022) y Bolette (02/02/2022).

«Cabe destacar que, desde la APPM, siempre se aguarda la comunicación formal por parte de la Agencia Marítima para dar de baja un anuncio de un buque, de igual manera que cuando se anuncia la llegada. Debemos ser muy respetuosos y precavidos a la hora de brindar la información ya que detrás de cada arribo o no de un barco hay mucha gente que trabaja detrás; como así también protocolos que se deben respetar», expresaron las autoridades portuarias.

Por último, desde la Administración Portuaria manifestaron que «en conjunto con la Municipalidad de Puerto Madryn y el Gobierno Provincial, se trabaja permanentemente para que cada vez sean más los cruceros que nos visiten cada año y poder potenciar el sector turístico, pero sabíamos que esta iba a ser una temporada totalmente atípica y que debíamos trabajar en función de la situación global que se viene dando a raíz de la pandemia de Covid-19, la cual lamentablemente nos está jugando una mala pasada».