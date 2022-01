Los Pumas ‘7 son subcampeones en la etapa de Málaga de rugby seven

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, lograró este domingo por la tarde el subcampeonato en la etapa de Málaga del Circuito mundial de la disciplina (IRB Series) que se jugó este fin de semana en España, al caer en la final con el representativo de Sudáfrica, por 24-17.

El elenco albiceleste, que se había ido al descanso en desventaja por 7-5, marcó sus tantos por intermedio de sendos tries de Joaquín de la Vega (2) y Rodrigo Isgro, además de una conversión de Felipe del Mestre.

La alineación inicial de Los Pumas ‘7, que concretaron podio en las tres etapas del circuito, contempló a Germán Schulz, Joaquín De la Vega, Rodrigo Isgro, Lautaro Bazán Vélez, Felipe del Mestre, Luciano González y Santiago Vera Feld. Luego ingresaron Marcos Moneta, Franco Sábato, Joaquín Lamas y Agustín Fraga, según indicó la página oficial del torneo.

En la jornada inaugural en el estadio Ciudad de Málaga, el conjunto argentino venció el viernes pasado por el grupo C a sus pares de Jamaica (31-7) y España (40-12). Al día siguiente cayó con los Estados Unidos (17-24) y quedó segundo en la zona.

En cuartos de final, Los Pumas ‘7 se impusieron a Irlanda por 29-5, mientras que en una de las semifinales doblegaron este domingo mismo a Inglaterra, por 26-17, tras un primer tiempo favorable por 14-5.

El equipo argentino, que venía de alcanzar sendos terceros puestos en las dos etapas previas disputadas a fines del 2021 en Dubai, está segundo en la clasificación con 53 unidades, detrás de Sudáfrica, que fue campeón en los tres certámenes y reúne 66.

El cuarto torneo del circuito mundial se desarrollará el próximo fin de semana en Sevilla, también en España, entre viernes 28 y domingo 30.