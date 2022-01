Las personas vacunadas que sean contacto estrecho asintomáticas no deberán aislarse

Las autoridades sanitarias de todo el país, reunidas en el Consejo Federal de Salud (COFESA), resolvieron levantar el aislamiento a todas aquéllas personas que sean contacto estrecho, no presenten síntomas y tengan, al menos, dos dosis de la vacuna contra el Covid.

Quienes hayan recibido dos dosis, deberán realizarse un test de antígenos entre el tercer y quinto día después del contacto, mientras que los que hayan sido vacunado con la tercera dosis, directamente no realizarán ni aislamiento ni testeo, siempre y cuando no tengan ningún síntoma.

En cuanto a los no vacunados, deberán mantener el aislamiento por una semana.

De todas maneras, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que «la recomendación es que todas las personas que son contactos estrechos asintomáticos minimicen las actividades sociales, que es donde la evidencia demuestra que se producen la mayor cantidad de los contagios”.