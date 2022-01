La polémica por los antivacunas ya suena con amenazas en Spotify

El cantante y compositor canadiense Neil Young dio un ultimátum a Spotify y advirtió que si la plataforma no quita un podcast que a su juicio difunde mensajes antivacunas y teorías conspirativas sobre la pandemia, retirará toda su música de allí, informó la prensa internacional.

Se trata del podcast «The Joe Rogan Experience», muy popular en Estados Unidos y que también puede verse a través de YouTube, donde el cómico y actor, entre otras cosas, recomienda a niños y jóvenes no vacunarse.

«Quiero que hagan saber inmediatamente hoy a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos», señaló el cantante en una carta a su compañía discográfica recogida por la revista Rolling Stone.

Por el momento, tanto la música del autor de «Like a Hurricane» como el podcast (incluido un episodio en el que entrevista al doctor Robert Malone, suspendido en Twitter por difundir información falsa sobre la Covid-19) continúan en la plataforma.

Semanas atrás, una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía a Spotify que estaba habilitando la difusión de teorías que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.

Allí, remarcan que el podcast de Rogan, exdeportista y presentador de artes marciales, fue contratado por Spotify en 2020 por 100 millones de dólares y tiene una audiencia de once millones de oyentes por episodio, con una edad media de 24 años. (Fuente: Télam)