La liberación de Jones Huala tensa la situación en la Patagonia

Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, fue puesto en libertad condicional este viernes por la tarde, luego de que la Justicia de Chile aceptara un amparo que presentaron sus abogadas. La liberación del activista mapuche tensa la situación en la Patagonia y advierten que potencia los conflictos al punto que amenaza la paz en la región, al punto que se teme por una escalada de violencia, más aún, cuando apenas fue liberado anticipó que medidas de “sabotaje” contra empresas.

En el país trasandino cumplía una pena de nueve años de prisión por haber participado del incendio de una propiedad en 2013 y había sumado otra condena a tres años de cárcel por posesión de un arma de fuego artesanal.

La propia madre del acusado había adelantado que tras la liberación “se tramitará para que pueda cruzar para este lado de la cordillera”. Sin embargo, por el momento no podrá regresar a la Argentina porque debe hacer otra presentación judicial que sea aceptada por los tribunales de Chile.

Anunció medidas de “sabotaje”

Tras abandonar el establecimiento carcelario de Temuco donde permanecía detenido, Huala expresó su gratitud a los peñis y revindicó “a las organizaciones mapuches revolucionarias, a todas las comunidades de resistencia revolucionaria mapuche y a mi organización Resistencia Ancestral Mapuche y al movimiento mapuche del Puelmapu”.

En un breve contacto con medios de prensa del país vecino, dijo que “la violencia política del estado tiene que seguir en el camino de la autodefensa a los peñis y el sabotaje a las grandes empresas, pero no violencia innecesaria y desmedida entre nosotros, el pueblo mapuche y los pobres”.

Contra mineras, petroleras e hidroeléctricas

“El enemigo es uno solo, el gran capital transacional, el imperialismo y la oligarquía, y los estados opresores en servicio de toda estas burguesías nacionales y extranjeras. Ellos son el enemigo”, sentenció.

Y agregó: “No es el winca pobre, no son los pequeños parceleros, son las empresas forestales, las mineras, petroleras e hidroeléctricas, tenemos que seguir avanzando en ese camino hasta liberar al pueblo mapuche”.

Luego de pedir por la liberación de otros líderes mapuches detenidos tanto en Chile como en Argentina, reivindicó la línea política de la organización revolucionaria mapuche: “el camino es uno, hay una sola línea política, que es avanzar sin tranzar”.

Antes de interrumpir el contacto con la prensa – y negarse a responder preguntas de los periodistas trasandinos – dedicó palabras al presidente electo de Chile, Gabriel Boric. “No estamos ni ahí con el proceso constituyente, ni con la elección de Boric ni con ninguno de esos vendidos de este sistema capitalista”. Y concluyó sosteniendo que “avanzar sin tranzar, hasta la liberación nacional”.

Gestiones diplomáticas

Para pedir la liberación del líder mapuche, las abogadas defensoras Karina Riquelme y Patricia Cuevas Suárez destacaron que Jones Huala asistía al colegio en la prisión y que estaba matriculado para arrancar el tercer año de Nivel Medio. Hicieron hincapié en que cuenta con redes de apoyo emocional y en el penal se desempeña como orfebre.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones hizo lugar al amparo presentado el 11 de enero contra la resolución fechada el 14 de octubre pasado por la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco que había negado su libertad condicional por considerar que no era pertinente.

En esa oportunidad, ni siquiera la intervención del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa pudo ayudar a revertir la situación. La iniciativa oficial, fue defendida desde Cancillería como parte de una estrategia habitual para los detenidos en el extranjero, fracasó debido a la conducta que aún demostraba el convicto: no había avanzado en su reinserción social.

La Comisión de Libertad Condicional, dependiente de la Corte de Apelaciones de Chile, basó su fallo en un texto que elaboró Gendarmería de Chile y en particular en un informe psicosocial de Jones Huala, en el que consta que “no es parte de un programa de intervención psicosocial y que se niega hacerlo por estimar que ningún programa se ajusta a sus necesidades culturales”.