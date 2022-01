Jefe de Gabinete, se busca

Crecen las versiones que dan cuenta de la salida de Juan Manzur del Gabinete Nacional. Según trascendió, el tucumano no habría encontrado el eco que esperaba tras ser designado como Jefe de Gabinete. Ni siquiera el respaldo de Cristina resultó suficiente, y hay quienes afirman que se percibe la carencia de poder. Después de cuatro meses en el cargo, Manzur estaría decidido y dejaría el lugar para volver a su provincia.

Juan Manzur se encuentra con una licencia como gobernador de Tucumán, y todo indica que recuperaría el sillón. Sin embargo, no son pocas las voces que reclaman por estas prácticas a las que han accedido gobernadores e intendentes a lo largo y ancho del país, que consiste en dejar el cargo “en reserva”, mientras apuestan a una función diferente a la encomendada por el voto popular.

Por lo pronto, la salida de Manzur podría demorar algunas semanas, habida cuenta de que todavía no estaría definido su reemplazo. Según versiones no oficiales, Alberto no estaría haciendo ningún esfuerzo por retener al tucumano en el cargo de Jefe de Gabinete.