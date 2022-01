Falta con aviso

Los gobernadores opositores no irán a la reunión con Martín Guzmán. Los cuatro mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio consensuaron no participar de la reunión convocada por el gobierno nacional para el próximo miércoles. Allí, Martín Guzmán brindará detalles sobre los avances de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los que pegarán el faltazo a la cita son. el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los tres gobernadores radicales, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés. Otro ausente será el cordobés Juan Schiaretti, quien envió una carta a Martín Guzmán en la que le avisa que no irá por «compromisos adquiridos con anterioridad». El desaire no será bienvenido en La Rosada, puesto que el Gobierno busca tener acompañamiento opositor, de cara a que el acuerdo deberá pasar por el Congreso.