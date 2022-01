El Gobierno Provincial brinda recomendaciones a la población ante la ola de calor

Ante la alerta de altas temperaturas previstas para esta semana, el Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Prevención y Promoción de la Salud, difundió distintas recomendaciones de cuidado dirigidas a la población de la provincia, con el objetivo de prevenir, mitigar y dar una respuesta adecuada a las olas de calor.

Golpes de calor

Sobre este tema, el médico dermatólogo de la cartera sanitaria provincial, Horacio Del Bosco, alertó sobre los riesgos de sufrir un golpe de calor, señalando que “los golpes de calor son trastornos caracterizados por un fallo de las funciones de varios órganos, que se produce debido al aumento excesivo de la temperatura corporal. Dichos golpes de calor afectan especialmente a los niños, las personas mayores de 65 años y todos aquellos que sufren de enfermedades crónicas”, detalló el especialista, indicando que “además de evitar los horarios del mediodía solar, y de vestir con ropa clara, para prevenir los golpes de calor resulta indispensable la hidratación constante, incluso sin sed”.

Hidratación

Se recomienda aumentar el consumo de líquidos, incluso aunque no se sienta sed. Se aconseja así beber dos vasos de agua llenos al despertar y otro antes de acostarse, sumando al menos ocho vasos de agua a lo largo del día.

Se recuerda en este sentido que síntomas como piel apagada y escamosa, debilidad, confusión, sequedad de la boca y ojos hundidos pueden ser indicadores de deshidratación. En cuanto a la frecuencia de orina y el color de la misma, se debería acudir al baño tantas veces como en invierno, y la orina debería tener un color amarillo muy clarito o casi transparente; si su tono fuera intenso o desprendiera fuerte olor, podría ser también un signo de deshidratación.

Respecto de la hidratación y la alimentación, se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y si se toman bebidas para deportistas, hacerlo con moderación y siempre que no exista contraindicación médica. Se aconseja además evitar comidas muy abundantes, y se recomienda ingerir verduras y frutas.

Más consejos

Para evitar sufrir golpes de calor se recomienda reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados, con una temperatura interior entre los 18 y los 24 grados. En el mismo sentido, se aconseja no exponerse al sol en horas centrales del día y usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Si se camina bajo el sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero, o utilizar un paraguas de verano. Se recomienda además no salir a la calle sin compañía, tomar baños de agua tibia y, si se siente algún malestar asociado al calor, comunicar y consultar inmediatamente con un profesional de la salud.

A fin de prevenir las caídas, se recomienda incorporarse de la cama despacio y esperar unos minutos antes de ponerse de pie para evitar la disminución brusca de la presión. Asimismo, evitar salir en caso de sentirse mareado o muy afectado por el calor.

Se recuerda asimismo la importancia de no automedicarse y de consultar por los efectos de la medicación en los días de calor. De sentirse más cansado de lo habitual y con falta de energía, puede realizarse una consulta médica o solicitar ayuda para realizar las tareas habituales. Se recuerda además que los golpes de calor o la temperatura elevada pueden disminuir la presión arterial provocando desmayos o caídas.

Síntomas

Ante la aparición de sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, e intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.