El DT de la Selección Argentina, Scaloni habló en conferencia

Mañana martes y en Córdoba, la Selección Argentina jugará por una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022 frente a su par de Colombia.

En la previa el juego, el DT “albiceleste”, Lionel Scaloni, se expresó en conferencia de prensa asegurando que «no nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos», en el encuentro virtual ante los medios de comunicación.

Scaloni tocó diversos temas en la previa del duelo ante Colombia

El DT de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, avisó este lunes que ningún futbolista tiene el puesto asegurado en el equipo de cara al Mundial de Qatar 2022 y que el partido del martes ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas le permitirá evaluar rendimientos.

«No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo», manifestó Scaloni en la conferencia de prensa virtual que brindó desde el predio de la AFA.

«En el seleccionado argentino siempre hay un jugador bueno que queda afuera. Históricamente. Es una selección muy potente, con grandes jugadores. Si querés jugar con equilibrio, a menos que juegues con cuatro delanteros. Siempre fuimos claros. En la posición ofensiva, estamos bastante servidos, y alguno tiene que esperar afuera y otros ni siquiera viene, pero son decisiones del entrenador», dijo Scaloni.

En ese contexto, Scaloni valoró la actitud del volante Guido Rodríguez. El jugador de Betis de España dio positivo de Covid-19 antes del partido ante Chile, se mantuvo en contacto con el cuerpo técnico y en cuanto el siguiente test dio negativo se reintegró al plantel.

En tanto, Scaloni anticipó que debe evaluar las recuperaciones físicas de jugadores como Alejandro «Papu» Gómez y Lucas Ocampos para definir el equipo que este martes enfrentará a Colombia en Córdoba por la 16ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

«Estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el «Papu» y Ocampos, que en caso de recuperarse podrá tener un lugar en el equipo. De no tenerlo, el 11 va a variar un poco», aseguró el seleccionador argentino.

Scaloni no dio pistas sobre la inclusión de Paulo Dybala, quien en la previa aparecía como el reemplazante natural del crack rosarino Lionel Messi, ausente en la doble jornada en la búsqueda de su mejor versión física: «Dybala es un jugador que ha estado siempre con nosotros y me interesa. Después yo decidiré quién juega, pero él puede cumplir diferentes funciones y puede ser el nueve del equipo. Confiamos en Paulo y luego la decisión pasará por mí”.

A su vez, el entrenador argentino señaló que Colombia será «un rival difícil» más allá de los seis partidos que acumula sin triunfos y sin goles a favor en el certamen: «lo de Colombia no se ajusta a la realidad. En los últimos partidos generaron mucho, pero el fútbol le da la espalda en cuanto a resultados. Es un equipo que está siempre. Tiene grandes jugadores. Dependerá si vendrán a buscar el partido desde el primer minuto y cómo lo afrontarán. Buscaremos tener la iniciativa y sino aprovechar los espacios», indicó.

Argentina, jugará mañana martes frente a su par “cafetero” por la 16ta. Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.

El partido, que será uno más para defender el invicto que ya acumula 28 partidos, comenzará a las 20.30 horas y arbitrado por el brasileño Raphael Claus.

Transmitirán la TV Pública y TyC Sports.