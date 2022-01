El 12 de enero se dará el veredicto del juicio por la muerte de Oscar Méndez

Tras una extensa última jornada del juicio oral en el que se intenta aclarar las causas de la muerte de Oscar Rodrigo Méndez, desarrollado en la sala de cámara penal ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, donde se escucharon los alegatos de las partes, el tribunal de enjuiciamiento integrado por los Jueces Gustavo Castro, María Tolomei y Marcelo Nieto Di Biasse comunicaron que el próximo miércoles 12 de enero darán a conocer el veredicto correspondiente.

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2007 en una chacra de la ciudad de Trelew y ya tuvo la realización de un juicio previo, con las posteriores instancias recursivas que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, decidiéndose la concreción de un nuevo debate en el que se acusan a tres de los presentes en aquella fatídica jornada por la muerte de quien tenía en aquel momento 17 años.

El Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Gustavo Núñez y la fiscal Carolina Marín indicaron que en este caso de homicidio se tuvo la oportunidad de observar los distintos indicios que dieran cuenta la prueba testimonial y documental que apuntan en un solo sentido y es que el joven Rodrigo Méndez aquella madrugada del 10 de febrero entre las tres y las 5 murió a consecuencia de los golpes provocados por los imputados, dos de los cuales eran menores en aquel momento.

Se explayaron ampliamente en diversos tópicos que pasaron por la manipulación de la escena del hecho, el descarte de la caída por el vértigo que padecía la víctima, la acción de los testigos en esa trágica noche que prefieren no llamar a la ambulancia y continúan agrediéndolo en la casa identificada como de los abuelos. Mas adelante refirieron a la verdad científica basada en prueba médica y criminalística que especifica el lugar del hallazgo distinguiéndolo del sitio del suceso, la data de la muerte, el arrastre y traslado del cuerpo, además de la escena montada.

Tanto los acusadores fiscales como la querella particular asumida por Mauricio Castro solicitaron al tribunal se declare la culpabilidad de los tres acusados por el delito de homicidio en carácter de coautores, de acuerdo a los artículos 79 y 45 del código penal, por lo ocurrido el 10 de febrero de 2007 en la chacra número 94, propiedad para esa época de la familia Price.

A su turno, el defensor Fabián Gabalachis tras afirmar que no hubo prueba testimonial alguna que pudiera desmentir la hipótesis de la caída del techo, se preguntó si realmente se podía pensar que durante quince años se podría mantener una mentira por parte de los participantes aquella noche y dijo inclinarse que se trató de una desgracia producto de estas veladas de jóvenes donde se toma y no se miden las consecuencias, pero de ninguna manera se puede hablar de dolo y menos de dolo de homicidio. Manifestó que no ha existido el mínimo elemento probatorio que pueda llegar a hacernos inferir que los tres involucrados hubieran podido tener una actividad dolosa contra la humanidad de Oscar Méndez por la cuál se le podría haber ocasionado la muerte ni siquiera de manera eventual, solicitando a los Jueces la absolución definitiva de sus defendidos.

Luego de la jornada que se extendió entre las 12,45 y las 18 aproximadamente, los magistrados integrantes del cuerpo colegiado comunicaron que inmediatamente comenzaban a deliberar y determinaron un cuarto intermedio con los plazos previstos en el código procesal penal, para dar a conocer el veredicto el próximo miércoles 12 de enero a las 12 en la sala de la cámara penal en Trelew.