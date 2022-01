Diputados del radicalismo piden «un plan de acción urgente» al IPA por la situación del agua

El diputado provincial Manuel Pagliaroni, habló sobre la situación hídrica provincial y el debate que por estos días convocó a distintos actores privados y públicos en relación al caudal del río Chubut.

En diálogo con AzM Radio, aclaró que «hemos estado siempre ocupados en la problemática del agua en general, y la del río Chubut en particular» y contó que «hemos tenido algunas reuniones tiempo atrás con las autoridades del IPA en la Legislatura, en las cuales la mayoría de los diputados manteníamos nuestra opinión de que iba a haber dificultades con el agua durante el verano».

Asimismo, el legislador sostuvo que «el titular del IPA, con absoluta confianza, decía que esto no iba a ser así pero hoy los resultados nos dan la razón en cuanto a que no iba a haber un suministro normal, que había una baja importante en las reservas del Dique y que hubo pocas nevadas en la Cordillera, lo cual tuvo consecuencias sumadas a la falta de lluvia» y remarcó que «esto lo hemos venido advirtiendo y, lamentablemente, las autoridades del IPA no han tomado suficientes decisiones para solucionar el tema».

«Hay reuniones con las cooperativas que deben potabilizar el agua para el consumo humano, y son cuestiones que se deben resolver y atender con anterioridad, pero lamentablemente eso no ha sucedido y hoy estamos teniendo estos problemas. Estamos elaborando un pedido de informes pero, más allá de la formalidad del mismo, necesitamos que las autoridades del IPA tomen acciones concretas», señaló Pagliaroni.

«Todo lo que se hace en el valle del Genoa es un despilfarro, también en la Cuenca del Senguer, seguramente también puede haber estos problemas en el valle inferior del río Chubut con los sistemas de riego que se utilizan, pero la autoridad de aplicación que es el IPA debió estar hace años atendiendo eso. No responsabilizo a Cittadini en lo personal porque hace poco que asumió, pero la verdad es que, como organismo de control, nunca vi que el Instituto Provincial del Agua recorra los ríos para determinar de dónde se saca el agua para el riego sin control», apuntó el diputado.

«Nosotros planteamos que el IPA elabore rápidamente un plan de acción y lo dé a conocer, no puede demorarse más ya que hace meses planteamos esta problemática y el titular del Instituto minimizó las consecuencias, una situación que le explotó en las manos», concluyó.