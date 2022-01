Decomisaron 50 paltas y 25 mangos a pasajeros que llegaban a la Patagonia

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó productos de origen vegetal cuyo ingreso está restringido a la Patagonia al ser un Área Libre de Mosca de los Frutos.

En las tareas de control habituales, profesionales y técnicos del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa detectaron 50 paltas y 25 mangos en los equipajes de dos pasajeros provenientes de Salta, al momento de ingresar a través del Aeropuerto Internacional del Neuquén «Presidente Juan Domingo Perón».

“De acuerdo a lo que indica la normativa zoofitosanitaria vigente, los frutos se destruyeron y desnaturalizaron, ya que potencialmente podrían transportar larvas de moscas de los frutos”, señaló Antonella Landolfo, referente de los controles que realiza Senasa en los aeropuertos norpatagónicos.

En el caso del decomiso de los mangos frescos “en principio, la persona no quería que le realicemos la inspección a pesar que el escáner nos alertaba sobre la presencia de estos productos; luego de explicarle el riesgo que implicaba ese ingreso, accedió a que procediéramos a la revisión”, sostuvo Landolfo. Agregó que se debe tener en cuenta que “un solo fruto hospedero larvado pondría en riesgo sanitario todo el patrimonio zoofitosanitario que hemos conseguido con tanto esfuerzo de los sectores públicos y privados”.

El ingreso restringido de este tipo de productos sin los tratamientos cuarentenarios correspondientes está regulado por las resoluciones del Servicio 295/1999; 299/1999; 58/2001; 38/2012; 472/2014 y 77/2019.

Viajes a la Patagonia

El Senasa recuerda que a la hora de viajar a la Patagonia hay que tener ciertos recaudos en cuanto a los alimentos que se transportan, debido a que es una región protegida de plagas y enfermedades agropecuarias.

Al ingreso a la zona, la persona se encontrará con Puestos de Control donde se inspeccionan los alimentos que se trasladan. El objetivo de estas tareas es mantener los estatus zoofitosanitarios, lo que posibilita comercializar la producción agropecuaria local (frutihortícola, ganadera, acuícola) en los mercados internacionales, con importantes ventajas competitivas.

“En cada puesto, como por ejemplo el que está en el Aeropuerto Internacional del Neuquén, se realizan los controles pertinentes para evitar el ingreso de plagas y/o enfermedades agropecuarias”, indicó Landolfo.

Ingreso prohibido o restringido

Los productos de origen vegetal, sin los tratamientos fitosanitarios correspondientes, que no pueden ingresar a la Patagonia por ser hospederos de mosca de los frutos son: acerola, arándano, babaco, carambola, cereza, chirimoya, ciruelo, cítricos (cidra, calamondín, lima dulce, lima, mandarina, mineola, naranja, naranja agria, pomelo), damasco, durazno, falso guayabo, frambuesa, granada, guanabana, guayaba, higo, kaki, kiwi, kumkuat, litchi, locoto, lucuma, mango, manzana, maracuya, membrillo, nectarina, níspero, olivo maduro, palta (excepto la variedad Hass), papaya, pasionaria, pepino dulce, pera, pera asiática, pimiento, pitaya o fruta dragón, tomate de árbol, tuna, uchuva, uva.

Por su parte, los productos de origen animal que no pueden ingresar a la región son: carnes y derivados de especies susceptibles a la fiebre aftosa (los más comunes son bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y algunas especies de animales silvestres como ciervos y nutrias). Carnes frescas con hueso, menudencias, productos de origen artesanal o casero. Carne producto de cotos de caza. Cueros frescos.

Asimismo, no puede ingresar material de propagación tales como plantas o partes de plantas, las que requieren documentación sanitaria.