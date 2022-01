Das Neves sobre Jones Huala: «Tiene libertad condicional y no puede salir de Chile”

En el marco de una conferencia de prensa realizada este lunes al mediodía en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía, en Rawson, el ministro de Seguridad del Chubut, Leonardo Das Neves brindó detalles de los operativos que la Policía de la Provincia junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizó durante este fin de semana. Allí, también se refirió a la liberación del referente de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.

De la atención a los medios de prensa, participaron también el jefe y subjefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta y Luis Cayupil, respectivamente, el subsecretario de Seguridad Vial, Pablo González y el comisario inspector, Cristian Cedrón, por la Dirección de Seguridad.

Ajustado a derecho

En ese contexto, el Ministro Das Neves se refirió a las tareas realizadas en la Comarca, y señaló que “venimos trabajando fuerte desde que asumimos, hemos hecho un trabajo con Jefatura en toda la zona de la Comarca, una labor que está dando muy buenos resultados. Estamos muy cubiertos con respecto al tema de prevención de cualquiera de estos hechos, y con lo que respecta a este individuo (por Jones Huala) él tiene libertad condicional y no puede salir de Chile”. Y aseguró: “Aquel que esté en suelo chubutense y esté ajustado a derecho va a ser siempre respetado, y aquel que no lo este, lo vamos a sacar con todo el peso de la ley en defensa del ciudadano de bien, esa es la idea de este Ministerio. No vamos a permitir ningún tipo de atropello de ningún punto de vista, trabajamos por el bienestar de la gente”.

Leonardo Das Neves manifestó que “reforzamos y mantuvimos el orden dentro de la Provincia, la Policía está haciendo un trabajo importante en la segión, que se viene planificando desde hace meses. Estamos preparados para tender cualquier situación que afecte al bien propio o a nuestros ciudadanos”.

Discurso violento

En tanto, el jefe de la Policía del Chubut, Víctor Acosta, sostuvo que “cualquier persona que atenta contra el orden público, tiene un cierto grado de peligrosidad. Facundo Jones Huala es una persona que tiene un discurso con un alto grado de violencia y las herramientas, con las cuales quieren llegar a lograr su objetivo político, el cual es el reconocimiento y establecimiento de la Nación Mapuche, está teñido de violencia. Indudablemente, este es un movimiento que nace en Chile y desde allí se nutre. En un discurso que realizó Huala al salir de la cárcel de Temuco, se reconoció como cabecilla del RAM. Esta es la organización que siempre actuó desde la clandestinidad en todos los ataques incendiarios y de robo que han sucedido en la Comarca”, afirmó Acosta.