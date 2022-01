Comodoro implementa el autoreporte para casos positivos de coronavirus

Desde el centro de llamadas (call center) de la Secretaría Municipal de Salud se informó que actualmente se está enviando un formulario de auto-reporte a las personas que resultaron positivas a través del examen PCR o test de antígenos para el diagnóstico de COVID-19, en alguno de los distintos dispositivos de detección como hospitales, clínicas, laboratorios o Plan Detectar.

Ante el fuerte aumento de casos de coronavirus en esta ciudad, el sistema se puso en práctica con el objetivo de optimizar tiempos y personal como reemplazo a las entrevistas que se venían desarrollando. El formulario se envía a los teléfonos celulares de cada una de las personas declaradas positivas para que estas lo completen y lo retornen al centro de llamadas.

En este sentido, la coordinadora del centro de llamadas, Alicia Dubreuil, sostuvo: “el autoreporte cumple la misma función que la entrevista para registro, recopilando datos tales como síntomas, contactos estrechos y esquema de vacunación, entre otros, de las personas que resultaron positivas”.

“Por tal motivo, a quien le llega el formulario debe completarlo, ya que en el mismo se indica, por ejemplo, cuántos son los días de aislamiento según esquema de vacunación o si es contacto estrecho”, puntualizó.

Del mismo modo, la coordinadora explicó que la idea del autoreporte es “optimizar el tiempo y el recurso humano para tener a la mayoría de positivos en la base de datos, ya que, debido al aumento exponencial de casos en la ciudad, se hace imposible llevar adelante la entrevista a uno por uno”.

Indicó que se trata de una forma práctica de llevar un control y acompañar a la gente. “Es la misma entrevista que hacíamos antes, con la única salvedad de que ahora no hacemos el llamado, sino que mandamos el formulario”.

Dubreuil aclaró: “en el caso de aquellas personas que no poseen teléfono celular, WhatsApp o no manejan tecnología, las llamamos y les realizamos la entrevista de acuerdo a la metodología que veníamos utilizando”.