Comienza a bajar la cantidad de internados por Covid en Madryn

La médica epidemióloga del hospital Andrés Ísola, Denise Acosta, habló acerca de la ocupación de camas por pacientes con Covid-19, tanto en Terapia Intensiva, como en Clínica Médica. «La disponibilidad habitual de Terapia Intensiva es de diez camas de adultos. Actualmente tenemos seis personas internadas, de las cuales tres están por complicaciones relacionadas al Covid-19 y con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. En Clínica Médica hay 17 personas internadas por complicaciones relacionadas al Covid, con un menor requerimiento de oxígeno de lo que fueron las olas previas».

Sin vacunar

Respecto a si las personas que se encuentran internadas cuentan con el esquema de vacunación completo, la especialista madrynense afirmó que «en Terapia Intensiva, la mayoría de los internados no están vacunados y todos tienen factores de riesgo, por lo que tendrían que haber accedido a la vacunación y por diferente causas no lo han hecho. En Clínica Médica pasa lo mismo, uno puede hablar detalladamente de cada uno de los casos, pero para generalizar y quedarnos con un concepto claro, la mitad de los mayores de 60 años que está en Clínica Médica no tiene el esquema de vacunación contra Covid. Para mí es un dato importante porque pone en evidencia que no toda la población objetivo está vacunada».

Disminución

Con el cambio en los testeos del Plan Detectar, donde solo se hisopa a personas de riesgo, los números respecto a los contagios no reflejan la realidad, ya que muchos de esos no se reportan. Sin embargo, la cantidad de internados es un reflejo de cómo se está comportando la curva de contagios actualmente en la ciudad: «Si nos perdemos la cantidad de casos porque estamos testeando menos, eso se debería ver reflejado en la internación igual porque el que tiene Covid y se tiene que complicar, se va a internar. Y no hemos visto de la semana pasada a ésta un incremento en el número de internados, al contrario, está disminuyendo».

Menos fallecidos

Por último, Denise Acosta realizó una comparación de la cantidad de personas internadas y fallecidas y los números de casos, entre olas anteriores, donde prácticamente no había personas vacunadas, y la actual. Al respecto, la epidemióloga contó: «La primera ola para nosotros fue importante, donde tuvimos muchos pacientes internados, donde la Terapia tuvo que ampliar su capacidad al doble y con todos los respiradores ocupados, todo eso con un número de casos mucho menor al que tuvimos la semana pasada, donde llegamos a tener 3000 casos activos. Además, comparando enero de 2021 a enero de 2022, tenemos la mitad de fallecidos con un número de casos mucho mayor».