Ayala aseguró que «estamos en diálogo con todos los sectores»

El ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Cristian Ayala, se refirió a varias temáticas de índole provincial, entre ellas las reuniones con los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública, como así también a la libertad condicional otorgada por la Justicia chilena a Facundo Jones Huala, y los planes de este último para radicarse en la provincia de Chubut.

«Controlaremos la situación»

Sobre la intención de Facundo Jones Huala de radicarse en Cushamen, el funcionario sostuvo que «en la provincia no se va a permitir ninguna acción que atente contra los derechos de los chubutenses, el ministro de Seguridad fue más que claro en esto y será inflexible» y anticipó que «se hará un control de la situación y se estará monitoreando permanentemente, contando con el personal necesario ante cualquier evento delictivo». En diálogo con AzM Radio, Ayala aclaró que no se podrá impedir el ingreso de Huala: «Lo que nosotros tenemos que prevenir es la comisión de delitos, es la Justicia la que se debe expedir respecto de los antecedentes y condiciones de cada ciudadano. Desde la provincia haremos cumplir la ley, todo lo que sea necesario para preservar la integridad de los ciudadanos lo vamos a llevar adelante, no hay dudas», señaló.

Reuniones con los gremios

Otro tema al que se refirió el funcionario fue el regreso a clases en la comuna de Atilio Viglione tras reuniones gremiales: «Fue muy emocionante ver a los niños volver a las aulas, un acto muy sentido. El director del establecimiento hizo una reseña respecto de cómo se inició la comuna, con los primeros pobladores, los cuales ya habían contratado docentes para darle enseñanza a sus hijos. Es una comuna que se formó en torno a la educación. De más está decir que estamos poniendo todo el empeño para que esto que se inició ayer en las escuelas primarias de Educación Especial, se replique en toda la provincia», apuntó el Ministro.

«Mantenemos el diálogo»

En la misma línea, Ayala remarcó que «estamos teniendo diálogo con todos los sectores, también hemos mantenido reuniones concretas con el Sindicato de Trabajadores Viales, nos hemos reunido con las entidades que nuclean a los empleados públicos, tales como ATE, UPCN, SOyEAP, estamos manteniendo el diálogo y justamente las políticas que indicó el gobernador Arcioni fue dar una atención a todos los empleados públicos» y explicó que «siempre se generaban algunas diferencias nocivas en cuanto a una política de empleo público, al diferenciar a un sector del otro».