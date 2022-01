Avanza el ProMeBa en Comodoro, Madryn y Trelew

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) avanza en la implementación del Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew. En este sentido, la gerenta general del IPV, Ivana Papaianni sostuvo que “estuvimos haciendo gestiones en Buenos Aires donde me reuní con el equipo de Nación, ya que desde provincia conseguimos financiamiento no solo para continuar las intervenciones en la Municipalidad de Puerto Madryn sino también abrimos una licitación en Comodoro Rivadavia para la fracción 14 y 15. Estamos hablando de proyectos que van más allá de estos 500 millones de pesos que tiene un significado muy importante en carácter de aporte económico, nosotros ponderamos convertir la calidad de vida de los vecinos en donde hacemos estas intervenciones con el PROMEBA y que no pueden ser factibles sino llevamos un trabajo en equipo”, informó la Gerenta.

Cambio de vida

Asimismo, la funcionaria provincial señaló que “el Gobierno Nacional ya nos confirmó un nuevo PROMEBA para los barrios Banderitas y Moreira de la ciudad de Trelew y nos estaremos juntando con los equipos de Trelew para terminar con el informe social. Bienvenido sea este financiamiento que prontamente tendrá su llamado a licitación. Estamos hablando de más de 500 familias y no solo trabajamos con cuestiones de carácter técnico sino también en lo social, como lo hicimos en Puerto Madryn con el claro ejemplo de la intervención en Madres de Huerta donde este componente social permite que vecinas puedan llevar adelante un proyecto productivo que pueda tener inserción en el mercado laboral”, repasó.

Por último, Papaianni expresó que “este será el desafío de los futuros PROMEBA, dejar instalada capacidad económica en cada intervención que hacemos cambiando el estilo de vida de los vecinos”.