Argentina: casi un millón de casos en los primeros 12 días del año

El ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que se registraron 131.082 nuevos casos positivos de coronavirus y 75 muertos en las últimas 24 horas en la Argentina. El total de casos activos quedó en 846.580 y el número de fallecidos desde que inició la pandemia subió a 117.670.

Así, se reportaron 959.803 casos nuevos en los primeros 12 días del año.

Por otro lado, desde que comenzó la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020 se contabilizan 6.664.717 contagiados, de los cuáles 5.700.467 recibieron el alta médica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el porcentaje de la positividad de los testeos por coronavirus no supere el 10%, ya que exceder aquel umbral implicaría que la cantidad de hisopados que se están haciendo es insuficiente. Este miércoles, ese valor alcanzó en nuestro país el 66,1%, apenas por debajo del récord de ayer de 66,7%.

En ese sentido, se informó que en las últimas 24 horas fueron procesados 198.160 testeos. Desde el inicio del brote se realizaron 29.858.244 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Por otra parte, 2206 personas cursaban hasta ayer la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Las camas de terapia están ocupadas en un 39,5% a nivel nacional. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ese número llega al 40,4%.

A su vez, en el Monitor Público de Vacunación, que depende de la cartera sanitaria, se indica que, con datos hasta las 4 de la mañana, se distribuyeron 99.010.905 dosis. 80.624.548 ya se aplicaron: 38.707.135 personas recibieron una sola dosis y de ese total, 33.588.297 completaron el proceso de vacunación y 8.167.077 recibieron un refuerzo o tercera dosis.

La variante Ómicron del coronavirus fue detectada en viajeros en los primeros días de diciembre en la Argentina, y los casos de personas con la enfermedad de COVID-19 no han parado de aumentar explosivamente. A la vez circuló rápidamente la creencia de que la nueva variante solo causa cuadros leves similares a un resfrío y que no habría que preocuparse tanto. Sin embargo, las muertes por el COVID-19 se han triplicado lentamente. Subieron un 212% si se comparan el promedio mínimo de muertes por día que se registró en noviembre con la misma cifra para la última semana en Argentina.

Claro que la velocidad del número de fallecimientos no fue igual a la de la curva de casos confirmados pero la pandemia sí sigue causando muertes. Según los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación, se registraban 775 casos confirmados de COVID-19 por día en promedio en la semana del 13 de octubre. En ese momento, predominaban los casos con la variante Delta del coronavirus.

Para el 11 de diciembre, los casos confirmados habían crecido a 2.500 por día en promedio. Esta semana, se superan los 100.000 casos reportados por día en promedio. Y se sabe por la vigilancia genómica que la variante Ómicron ya tiene circulación comunitaria en Córdoba, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego desde diciembre. Hoy miércoles se reportaron 131.082 casos confirmados de COVID-19 y 75 fallecidos. La última vez que se había reportado un número superior fue el 29 de setiembre pasado: se informaron 92 muertos ese día. En total, desde el inicio de la pandemia, hubo 117.670 fallecimientos en el país.