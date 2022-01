Animalito e’ dios

Con auriculares, 18 sujetos yacían en silencio mientras una máquina funcional de imágenes por resonancia magnética (fMRI, por sus siglas en inglés) zumbaba alrededor de sus cabezas, enviando algunas palabras en diferentes idiomas. Escucharon mientras una voz femenina recitaba una famosa línea del libro infantil “El Principito”.

“Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”, dijo la voz suave, primero en español, luego en húngaro.

Entonces la voz comenzó a recitar una serie de palabras sin sentido.

Dos de los 18 sujetos estaban familiarizados con el español, pero nunca habían escuchado el idioma húngaro. Los otros 16 entendían bien húngaro, pero nunca habían oído hablar español. Las palabras sin sentido eran, por supuesto, inventadas, desconocidas para cualquiera de los sujetos.

Todo fue un experimento diseñado para ver dónde y cómo se iluminaba el cerebro cuando se exponía a idiomas familiares frente a idiomas desconocidos, o habla natural frente a habla codificada.

Efectivamente, los escáneres cerebrales mostraron diferentes patrones de actividad en la corteza auditiva primaria cuando se pronunciaban palabras sin sentido que cuando se producía el habla natural. También mostró que áreas únicas del cerebro se activaron cuando se habló un idioma desconocido en comparación con cuando se escuchó un habla familiar.

Es posible que esos resultados no sean sorprendentes, hasta que te das cuenta de que los 18 sujetos eran perros.

“Lo interesante aquí es que hubo una diferencia en la respuesta del cerebro (de los perros) al lenguaje familiar y al no familiar”, dijo Attila Andics, jefe del departamento de etología (el estudio de los animales) en la Universidad Eötvös Loránd en Budapest, Hungría, que dirigió el experimento.

“Esta es la primera especie no primate para la que pudimos mostrar la capacidad del lenguaje espontáneo, la primera vez que pudimos localizarlo y ver en qué parte del cerebro se produce esta combinación de dos idiomas”, dijo Andics.

La idea del estudio comenzó cuando la neuroetóloga Laura Cuaya se mudó de México a Budapest con su perro, Kun-kun, un border collie. “Solo había hablado con Kun-kun en español”, dijo Cuaya, quien es becaria postdoctoral en estudios con animales en Eötvös Loránd. “Me preguntaba si podría detectar un idioma diferente”.

Cuaya y sus coautores diseñaron un estudio para averiguarlo. Reunieron cinco golden retrievers, seis border collies, dos pastores australianos, un labradoodle, un cocker spaniel y tres perros de ascendencia mixta, todos ellos de entre 3 y 11 años y previamente entrenados para permanecer inmóviles dentro de un escáner de resonancia magnética.

“Kun-kun está feliz de participar, puedes ver una gran emoción y recibe mucha atención”, dijo Cuaya.

“Es importante mencionar que todos los perros son libres de dejar el escáner en cualquier momento”, dijo, y agregó que los dueños estaban presentes y que los perros “están cómodos y felices”.

Descubrieron que los perros tenían una actividad cerebral mucho más fuerte en la corteza auditiva para las palabras sin sentido que para el habla natural, independientemente del idioma que se hablara.

Cuando se trataba de distinguir entre diferentes idiomas, sin embargo, los investigadores encontraron que el cerebro se iluminaba en una región del cerebro completamente diferente y más compleja: la corteza auditiva secundaria.

“Cada idioma se caracteriza por una variedad de regularidades auditivas. Nuestros hallazgos sugieren que durante su vida con los humanos, los perros captan las regularidades auditivas del idioma al que están expuestos”, dijo el coautor Raúl Hernández-Pérez, estudiante posdoctoral. miembro del departamento de investigación animal de la Universidad Eötvös Loránd, en un comunicado.

“En realidad, esto es bastante similar a lo que vemos con bebés preverbales muy pequeños que pueden diferenciar entre idiomas de manera espontánea antes de comenzar a hablar”, dijo Andics a CNN.

Y la práctica hace al maestro, al parecer. Cuanto mayor es el perro, mejor distingue su cerebro entre el lenguaje familiar y el desconocido. “En investigaciones anteriores, descubrimos que no solo importa cómo decimos las cosas, sino también lo que decimos”, dijo Andics, explicando que los perros podían distinguir entre frases familiares incluso cuando se pronunciaban en el mismo tono y de la misma manera.

“Vimos que algunas palabras se procesan independientemente de la entonación”, dijo. “Tanto cómo lo decimos como lo que decimos es importante.

“En realidad, es una pregunta de seguimiento muy interesante si los miles de años de domesticación dieron a los perros alguna ventaja para el procesamiento del habla”, agregó Andics.