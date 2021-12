Vuelven las restricciones para viajar por turismo a Europa

A pocos días de la Navidad, Europa está volviendo a instaurar duras restricciones para frenar la expansión de la variante ómicron de COVID-19. Entre los países más restrictivos está Alemania, que acaba de cerrar sus fronteras a los ciudadanos británicos. La semana pasada, Francia también restringió la entrada a viajeros de Reino Unido no inmunizados. Por su parte, Italia volvió a exigir test a los viajeros, aparte del pasaporte COVID, mientras que los Países Bajos anunció cuarentena total, una medida que ya analiza también el Gobierno británico.

Afuera a los británicos

De esta forma, Alemania se convirtió en el último país europeo en prohibir la entrada de la mayoría de los viajeros procedentes de Reino Unido para intentar frenar la propagación de ómicron. Según informa UK Foreign Office, solo ciudadanos alemanes y británicos residentes en Alemania podrán entrar en el país si proceden de Reino Unido. Estos viajeros deben contar con un test COVID negativo y guardar cuarentena durante dos semanas, independientemente de que hayan sido vacunados

Pero el Reino Unido no es el único país que vetó Alemania; también Francia, Dinamarca, Noruega y Líbano se han sumado a la lista negra de viajes del Robert Koch.

Asimismo, desde el pasado sábado, todos los británicos no residentes en Francia que no estén vacunados deberán argumentar razones de peso para poder entrar en este país desde Reino Unido. Todos los viajeros no inmunizados deberán aportar prueba negativa de un test – PCR o antígenos- realizada 24 horas antes de emprender el viaje, y también deberán aislarse.

Precisamente, en el Reino Unido los contagios se dispararon de tal modo que el gobierno de Boris Johnson ya analiza medidas como un confinamiento de dos semanas, según señalaba a la BBC el ministro de Sanidad, Savid Javid. Los expertos están elaborando un plan de dos semanas de “medidas disruptoras” que, entre otras cosas, incluirían la prohibición de juntarse en interiores, excepto por motivos de trabajo, y limitaría el acceso a los restaurantes y pubs solo al servicio al aire libre, según The Times

Donde el confinamiento ya es una realidad es en Países Bajos. Su primer ministro, Mark Rutte, avanzaba el sábado el principio de un nuevo confinamiento estricto en todo el país que comenzó la madrugada del domingo y terminará el próximo 14 de enero, si sirve para atajar la nueva ola de contagios del virus que arrecia en toda Europa.

De esta manera, se ha cerrado la hostelería, cultura, escuelas, universidades, tiendas no esenciales y deporte de aficionados en aras de evitar un colapso hospitalario.

Test en Italia

Por su parte, Italia reintrodujo la pasada semana la obligación de presentar una prueba negativa del coronavirus a todos los viajeros llegados de países de la Unión Europea (UE), según la ordenanza firmada por el ministro de Sanidad, Roberto Speranza. Los no vacunados, además del test, deberán cumplir una cuarentena de cinco días, según el documento.

La norma permanecerá en vigor desde el 16 de diciembre hasta el 31 de enero con el objetivo de proteger las fiestas navideñas.

También, desde este domingo, Grecia ha recuperado el requisito de presentar una PCR negativa o un test rápido realizados 72 y 24 horas, respectivamente, antes de entrar al país para todos los viajeros, independientemente de que tengan el certificado y de su estado de vacunación, tanto de la Unión Europea como del espacio Schengen.