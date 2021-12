Todos contra «Mariu»

Tras difundirse un video de Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, apuntando contra los sindicalistas y asegurando que si pudiese crear una Gestapo «para terminar con todos los gremios» lo haría, llegaron las expresiones de repudio.

La vicepresidente, Cristina Fernández, no perdió la oportunidad para usar las redes sociales e ironizar sobre el presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales y cargar contra María Eugenia Vidal.

Conocido el video, la Vicepresidente ya había utilizado las redes sociales para afirmar: «Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario».

Funcionarios del oficialismo y dirigentes sindicales no tardaron en expresarse contra «MariuVidal» y su ex ministro. Frases como «Desprecio por la República», «persecusión política», «hostigamiento a defensores de derechos», fueron solo algunas de las que se usaron para calificar a la ex gobernadora de Buenos Aires, su equipo y de paso a Mauricio Macri.

Este martes, el antiguo funcionario, Marcelo Villegas, rompió el silencio y se disculpó por sus dichos. Pidió «sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada». Sin embargo, de nada le valió porque la frase de Villegas detonó la controversia por el video que fue presentado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a cargo de Graciela Caamaño ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quién tomó la causa por presunto armado judicial.

Si algo le faltaba a «Mariu» este martes; fue la aprobación por parte de la Legislatura bonaerense que deroga un artículo de la norma que prohibía que los alcaldes con dos mandatos puedan buscar un tercero en las próximas elecciones. Como promotora de aquella prohibición, este martes la ex gobernadora afirmó: “Hoy es un día triste y de retroceso para la democracia de la Provincia”. Así las cosas, cerca de 90 intendentes bonaerenses podrán ser candidatos en 2023.