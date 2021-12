¿Qué son los círculos que aparecieron en el volcán de La Palma?

En las laderas más cercanas al cono del volcán de La Palma aparecieron unas curiosas figuras circulares, con formas geométricas concéntricas de gran dimensión.

Al respecto, en su cuenta de Twitter, el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, Ithaiza Domínguez, describe que estas “caprichosas” figuras fueron creadas por las “fumarolas” del volcán. Es decir, por los gases que surgen por las grietas exteriores y las coladas de lava del volcán, que tienen temperaturas elevadas.

Su compañero Rubén López, vulcanólogo del IGN, también explicó que se llaman “puntos fumarólicos” y que se crean porque “debido a la emisión de gases y la condensación, la ceniza se apelmaza y no la arrastra el viento”. Es por eso por lo que se trazan sobre el terreno estas figuras con forma circular.

Tras casi tres meses de erupción, según la última actualización del Pevolca, actualmente la superficie afectada por la lava asciende a 1.188 hectáreas y hay 590 personas albergadas en hoteles o centros sociosanitarios a causa de lo ocurrido.

Movimiento volcánico

Según se conoció este martes, la señal de tremor volcánico, que delata el movimiento de magma bajo el subsuelo, lleva ya 24 horas desaparecida en La Palma, algo que sucede por primera vez desde que comenzó la erupción, el pasado 19 de septiembre.

“En este momento hace más de 24 horas que no existe tremor volcánico en Cumbre Vieja. Seguimos vigilando cualquier cambio en la actividad”, indica el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) en un mensaje en Twitter. Horas antes, el portavoz del comité técnico del Plan de emergencia volcánica de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha explicado que la emergencia volcánica en la isla “está claramente atenuada”.

“El cráter no emite lava, no hay señal de tremor desde la noche del domingo, no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja”, ha detallado el científico. Sin embargo, Morcuende ha pedido prudencia: “la impresión puede ser una y la realidad puede ser otra”, así que la actitud del comité científico del Pevolca es “de prudencia, tranquilidad y espera”. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado a las organizaciones de productores un primer anticipo valorado en 13,5 millones de euros para paliar las pérdidas de producción en las explotaciones de plátano afectadas por la erupción volcánica en La Palma.

Reconstrucción

Todos los grupos del Parlamento de Canarias (PSOE, NC, Podemos, ASG, CC, PP y Cs) han aprobado este martes la creación de una comisión de estudio sobre los efectos de la crisis volcánica en La Palma y la reconstrucción en la isla, tras tres meses de erupción continuada en Cumbre Vieja.

Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Cámara que surgió tras la celebración de una reunión en La Palma y sobre la que todos los partidos se han mostrado de acuerdo en la necesidad de la «unidad de acción».