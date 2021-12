Ponderan inversión en infraestructura deportiva

“El Estado está más presente que nunca”, indicó el titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

El funcionario deportivo comodorense, acompañó al intendente Juan Pablo Luque en el recorrido de la obra de la cancha de sintético en el club Tiro Federal.

Acompañamiento al deporte comodorense

El mandamás del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, ponderó el momento histórico que está viviendo Comodoro Rivadavia en materia deportiva al decir que “esta gestión no solo tomó la decisión de invertir sino también de homenajear a los clubes. Hoy la inversión del Estado Municipal es para todos por igual. Estamos terminando Caleta Córdova, se viene el desafío de Ferro, y Diadema Argentina, y La Liga de Barrio también está planificando toda su organización. El dirigente entendió que el Estado está más presente que nunca”, aseguró.

Además, Martínez puso de ejemplo a la comisión directiva de Tiro Federal que continúa trabajando para hacer crecer aún más al club histórico. “Carlos, desde el momento uno que se anunció la colocación del césped sintético, puso a trabajar a la dirigencia porque ellos quieren colaborar. Saben que este es un desafío económico y esta gestión tomó el compromiso de agarrar el dinero, distribuirlo y soñar con lo que podamos proyectar porque es lo que nos va a permitir ordenar”, afirmó.

“A mí me toca vivir este momento y estoy más que feliz. Estoy orgulloso de la gestión que está llevando adelante Juan Pablo Luque porque nos ha permitido trabajar y decirle la verdad al dirigente. Hace seis meses nos sentamos con la dirigencia y hoy se está haciendo. Diadema la planificamos hace siete meses y ya está hecho”, consideró.

“Pero no es solo fútbol. Nos sentamos con Calafate Rugby Club, hablamos de la iluminación y la semana que viene estaremos recorriendo la parte donde se hizo la inversión; los vestuarios de Chenque Rugby Club; Tiro va a tener el primer polígono cerrado de la provincia y de la Patagonia, después de 100 años tendrá un polígono cerrado en nuestra ciudad que estará techado y cerrado. No nos da el tiempo para recorrer todas las obras, pero las cosas se están haciendo”, detalló.