Moreira planteó que «se puede protestar pero no se pueden quemar las instituciones»

El representante del Consejo de Bienestar Policial, Julio Moreira, habló sobre la intervención policial en el marco de los disturbios ocurridos tras la promulgación de la zonificación minera en Chubut.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «nadie quiere que nos quedemos sin agua, pero lamentablemente estamos bajo una orden y los políticos son los que tuvieron la culpa, y ahora hay que defenderlos; ellos hicieron la ‘macana’ y nosotros los defendemos, aunque somos todos vecinos» y remarcó que «a la Policía no le gusta reprimir a la gente pero son órdenes del Gobierno, y tampoco podemos dejar que se quemen las instituciones públicas».

Al mismo tiempo, Moreira expuso que «para mí, falló el operativo; me han llamado comisarios esa misma noche pidiendo ayuda al Consejo de Bienestar porque algunos agentes tenían más de 30 horas sin dormir, pero nosotros no podíamos hacer nada» y sostuvo que «los policías no sabían qué hacer, no tenían que comer, dormían en el piso y después tenían que seguir, sin cascos, sin escudos y sin seguro en algunos casos; y no se los podemos entregar muertos a la familia a esos chicos».

«Podemos protestar, pero no podemos quemar las instituciones», apuntó el referente de los retirados de la Policía.