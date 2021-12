Mascherano confirmado como entrenador de Argentina Sub-20

Una de los mayores referentes de los últimos procesos de la Selección Argentina de Fútbol, Javier Mascherano, asumirá como nuevo entrenador de la categoría Sub20 nacional.

Esto, fue confirmado este jueves tras el acuerdo sellado con el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

“El jefecito” será DT de la Selección

A partir de enero del próximo año, Javier Mascherano, ex capitán de la Selección Argentina Mayor en los últimos procesos, siendo uno de los referentes del equipo nacional, asumirá oficialmente como nuevo entrenador de la Sub-20.

De esta forma, “El Jefecito” conducirá la Selección Argentina Sub-20 ocupando el cargo dejado por Fernando “Bocha” Batista, que será integrante del Cuerpo Técnico de José Pekerman en el seleccionado de Venezuela.

Esta asunción, fue confirmada este jueves en la tarde, tras conocerse el encuentro que el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, sostuvo con el ex mediocampista central.

De hecho, fue informado a través de la cuenta oficial del conjunto albiceleste, que indicó que el ciclo de Mascherano como entrenador iniciará en el mes de enero 2022.

Vale destacar que el ex jugador de River Plate, Corinthians, Barcelona de España entre otros, se sumó a la AFA a principios de este año, ocupando su cargo en el Departamento de Metodología y Desarrollo, con proyección a ocupar lugares de relevancia dentro del mundo de la Selección Argentina.

En sus funciones como entrenador, “Masche” será acompañado por el Preparador Físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero como asistente técnico.