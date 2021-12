Maderna manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la provincia

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, ofreció este viernes, mediante un comunicado, un mensaje respecto de los hechos sucedidos en la ciudad y la provincia en las últimas horas.

“Veo con preocupación la situación que atraviesa la provincia en relación a los hechos de público conocimiento sucedidos en las últimas horas. Siento la responsabilidad como dirigente político de llamar a la paz social y ponerme a disposición para articular los mecanismos necesarios y lograr consensos democráticos que permitan retornar al orden y garantizar la tranquilidad de todos los habitantes de nuestra provincia. Especialmente los que tenemos cargos públicos debemos actuar con suma responsabilidad”.

El jefe comunal trelewense continuó: “Repudio con énfasis los actos de violencia sucedidos pero sé también que esas minorías violentas no representan ni quitan mérito a los miles de chubutenses que de forma pacífica se manifiestan con dolor y preocupación por el futuro de la provincia. Vivimos una situación crítica desde hace demasiado tiempo. No podemos ser ciegos y no percibir el ánimo social que nos envía un mensaje claro. Cada decisión tomada debe ser planteada con transparencia, de cara a la gente e interpretando y atendiendo todas las demandas sociales”.