Guzmán informará a gobernadores sobre las negociaciones con el FMI

“Hoy estamos dando un paso más en favor de lo que venimos buscando que es garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina preservando la autonomía de las provincias y profundizando el sistema federal”, comenzó su breve discurso el presidente Alberto Fernández ante los gobernadores que previamente había firmado el nuevo Consenso Fiscal.

También el primer mandatario se refirió a la ausencia del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta al señalar “lamento que no esté consensuando este acuerdo que es muy importante… porque nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el FMI que nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos”, indicó.

Agradeció el apoyo ya que “nos ayuda mucho francamente a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo con la participación de todos buscando consensos”, en lo que sonó mas un mensaje dirigido al Fondo Monetario Internacional.

De hecho, analistas internacionales daban cuenta de que las negociaciones con el organismo estaban “trabadas” y se conoce también que, a la titular del FMI, Kristalina Georgieva le llamó la atención que no se haya logrado un acuerdo con la oposición para la aprobación del Presupuesto 2022.

Probablemente buscando el apoyo político sorprendió la convocatoria que efectuó a los gobernadores el presidente cuando los invitó a volver el 5 de enero a Buenos Aires para asistir a una presentación del ministro de Economía, Martin Guzmán sobre el estado de las negociaciones con el Fondo.

“Le he pedido a Martin que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuales son los planteos de la Argentina, cuales son los problemas que estamos encontrando porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente no es un problema del gobierno, sino de toda la Argentina”, afirmó

El Presidente señaló a los mandatarios provinciales que le pidió a Guzmán que “con detalle, con mucho detalle, les explique exactamente en qué punto estamos con la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo”.

El encuentro se llevará a cabo el 5 de enero a las 17 horas y recordó el primer mandatario que “Es un tema (acuerdo con el FMI) que obviamente una vez que lo resolvamos terminara en el Congreso para que el Congreso lo apruebe o no”.

Y, en lo que se considera un cambio de postura oficial al menos con este tema ya que se caracterizó por no conocer los términos generales del acuerdo, Alberto Fernández consignó que “a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, que es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando”.

Esta presentación, sin duda, de alguna manera busca el apoyo político que las autoridades del FMI solicitan para la aprobación de un programa a 10 años. También muestra que el ministro de Economía, tendrá que, con precisión dar a conocer cuáles son las dificultades que enfrenta el acuerdo con el organismo multilateral luego de más de un año de negociaciones. Cabe señalar que desde el gobierno se creía que se podía contar con un nuevo acuerdo antes de terminar el año.