Diputados chubutenses aprobaron por unanimidad la derogación de la Ley de Zonificación

En una Sesión Especial realizada a través de la plataforma virtual de la Legislatura, los bloques de diputados tratan la derogación de la Ley de Zonificación, iniciativa que había sido aprobada por mayoría la semana pasada y cuya promulgación generó sendos disturbios en distintas localidades provinciales. Estuvieron ausentes de la Sesión la diputada Tatiana Goic y Emiliano Mongilardi, quienes durante la última Sesión habían votado positivamente el proyecto.

Al respecto, las diputadas Leyla Lloyd Jones y María Andrea Aguilera, solicitaron que los respectivos proyectos que presentaron para la derogación de la norma fueran tratados sobre Tablas, mientras que aquellos remitidos por los concejos deliberantes de distintas ciudades solicitando la «marcha atrás» de la zonificación, fueron enviados a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Repudio a los hechos de violencia

Tras la moción solicitada por Juan Pais, se trató el Proyecto N° 110 para la derogación de la Ley de Zonificación. La primera en tomar la palabra fue María Belén Baskovc, quien repudió «la violencia, que nunca es el camino» y también rechazó «la violencia institucional y la represión policial que sufrieron miles de vecinos y vecinas, que se vieron afectados en su derecho democrático a expresarse libremente». Además, planteó que «nunca más» la política «debe estar alejada del pueblo, que se hizo escuchar».

«El pueblo fue golpeado»

Lloyd Jones planteó que «después de varios días en que el pueblo fue golpeado, les demostró que el proyecto de Ley no tenía licencia social, como también se lo habíamos manifestado al Gobierno» y advirtió que «los ‘500 ruidosos’ y ’40 zurdos’ se convirtieron en miles dentro de la provincia».

Aportes ambientales

Seguidamente, Artero respaldó los dichos de su par y criticó la «soberbia y el claro desprecio al sentimiento mayoritario de rechazo a la minería» y remarcó que «quiero dejar bien en claro que muchos fueron mis aportes previamente a la aprobación de esta Ley, por ejemplo aquellos relacionados con lo ambiental, con el porcentaje en las regalías correspondiente a nuestra provincia; pero siempre dejé en claro que yo no iba a apoyar esta Ley, más allá de los aportes realizados, que fueron en busca de morigerar o frenar el desastre que se proponía».

«Falso positivo»

A su turno, Mónica Saso, quien inicialmente había rechazado la iniciativa pero que luego terminó votando a favor, fundamentó que «soy parte de un proyecto popular que siempre privilegió la generación de trabajo y la igualdad de oportunidades» y dijo considerar que «el desarrollo sustentable es una alternativa para combatir la desocupación».

También, ponderó la necesidad «de dar posibilidades a las localidades que han sido postergadas» y recalcó que «la violencia no puede ser el camino, deben primar la tolerancia y el respeto a la opinión del otro; por eso solicito a toda la clase política que generemos juntos una transformación», tras defender su sorpresivo voto positivo y criticar a quienes se ausentaron y no dieron quórum en la Sesión en la que se aprobó la iniciativa: «De nada sirve ausentarse si no van a presentar una opción superadora», sentenció.

Coherencia

El legislador Manuel Pagliaroni tomó la palabra y mencionó que la derogación «garantizará la paz social» y recordó que «desde 2010 la UCR manifiesta que las condiciones no están dadas para otorgar garantías respecto de este tipo de explotación», sumando a ello que «entre otros valores, la política tiene que tener coherencia; y por nuestra parte, la responsabilidad de que lo que hagamos sea por el bien de la comunidad». Asimismo, lamentó los destrozos provocados por un grupo de manifestantes en las instalaciones del Diario El Chubut en Trelew, que provocaron un incendio en el edificio y roturas en los cristales del frente.

Iniciativa popular

La diputada Zulema Anden dijo que «en este contexto de presentación de proyectos para derogar la Ley, también pediría que tengamos en cuenta la Iniciativa Popular» y planteó que «me siento orgullosa como diputada cordillerana de haber respondido a los intereses de todos los chubutenses».

«No fue una Ley consensuada»

Acto seguido, tomó la palabra nuevamente la diputada Aguilera apuntó que «estamos nuevamente tratando el proyecto del que hablábamos hace 6 días, votando su derogación; en ese momento, nosotros no solo manifestamos nuestra coherencia con el mandato partidario y discurso de campaña, sino que también decíamos que no acompañábamos una Ley que no fue consensuada y que no cuenta con licencia social, lo cual no es otra cosa que legitimidad y grado de aceptación, confianza y credibilidad; no solo de un proyecto sino de un gobierno».

Carne de guanaco

El legislador Tirso Chiquichano recordó que «anteriormente presenté un proyecto productivo de guanacos que beneficiaría a la Meseta y todavía no fue tratado, pido por favor que para el 2022 lo ‘saquen’ porque sino vamos a seguir así, porque es una iniciativa que generará más de 1.500 puestos de trabajo, sino pregúntenle a Santa Cruz cómo le está yendo con la carne de guanaco» y destacó que «hoy, la provincia está manteniendo una buena racha a raíz de ese proyecto, y nosotros hace un año y medio que venimos sin tratarlo».

Un día especial

El diputado José Giménez señaló que «a pesar de las secuelas que me ha dejado el Covid, acá estoy en la Sesión (virtual)» y aseguró que acompañaría la derogación de la Ley de Zonificación. «Hay que lamentar todo lo que pasó y que se podía haber evitado, a los que venimos del pueblo nos debemos a él; hoy es un día muy especial para mí, mis hijos valoraron la palabra de lo que dijimos, y capaz que nosotros no íbamos a alcanzar a ver el daño que estábamo haciendo pero ellos sí».

«Le pedimos que escuchara al pueblo»

Seguidamente, Carlos Gómez indicó que «le solicitamos al Gobernador que, fervientamente, escuchara al pueblo que se manifestaba en paz, y en buena hora que haya decidido escucharnos», agregando que «hoy corresponde, en esta jornada de reflexión, escuchar también la voz de la Meseta», luego de lo cual leyó un comunicado firmado por los presidentes comunales de Telsen, Gastre y Gan Gan, solicitando el desarrollo minero en la zona.

Finalmente, la derogación de la Ley de Zonificación fue aprobada por los diputados presentes.