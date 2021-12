En Chubut la franja con menor porcentaje de vacunación oscila entre los 18 y los 39 años

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la utilización del Pase Sanitario en Chubut a partir del 1 de enero y a la campaña de vacunación para quienes todavía no recibieron la segunda dosis.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «viene bien pero no al ritmo ideal, hay un grupo importante que no ha completado el esquema de vacunación, sobre todo entre los 18 y los 39 años, que son los más activos ya que son los que realizan más actividades» y destacó que «el resto, verdaderamente, está muy cercano al 90% de la cobertura total».

En cuanto a la franja etaria a la que le resta completar el esquema, señaló que «claramente no son ‘antivacunas’ porque iniciaron la vacunación, pero por una u otra razón no la completaron, que es lo que buscamos» y planteó que «estarán más protegidos ante esta nueva variante que está circulando mucho por Argentina; para los vacunados suele ser como un simple resfrío, pero no es lo mismo cuando uno no está vacunado».