Emanuel Abdala celebró su campeonato en el TN

El piloto comodorense Emanuel Abdala, a bordo del Ford Fiesta Kinetic, se consagró Campeón Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 2 al obtener el tercer puesto en la prueba final del último domingo disputada en el Circuito San Juan Villicum.

Tras el título y la celebración por el título, el deportista agradeció el recibimiento al arribar a la ciudad, resaltó el apoyo del Estado municipal a su carrera a través de «Vivamos Comodoro» y sueña en grande: «Me encantaría saltar a la Clase 3», adelantó.

Campeonato para Abdala

Emanuel Abdala se consagró Campeón Argentino 2021 de Turismo Nacional Clase 2 al obtener el tercer puesto en la prueba final desarrollada este último fin de semana en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan), donde terminó el certamen para representando al equipo «Ale Bucci Racing» que festejó su cuarto título en los últimos cinco años.

«Todo esto es increíble. Nunca me hubiera imaginado que se diera así en un año con muchos altibajos, irregular. Hubo carreras donde tuvimos roturas y debimos remontar. Incluso fuimos el equipo que más avanzó durante el año por todas estas cuestiones. Por eso cerrarlo así es espectacular, lo terminamos de la mejor manera, con este campeonato que significa mucho para mi carrera, para mi familia y para toda la ciudad», resaltó el piloto de 26 años.

Tras coronarse en San Juan, el comodorense regresó a su tierra donde fue recibido por cientos de personas que acompañaron en caravana con sus autos al campeón del TN. «El recibimiento de la gente de Comodoro fue increíble, estoy muy contento. No me lo esperaba, es algo que no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida», expresó.

«Lo había organizado mi familia y unos amigos. Cuando entramos a la ciudad, me estaba esperando el camión de los bomberos. Y al llegar al Predio Ferial, estaba lleno de autos para hacer la caravana. Todavía no caigo, son muchas emociones juntas. Les agradezco a todos los que estuvieron durante todo el año», indicó Abdala.

El corredor que ganó este año en Paraná en el mes de abril y en Trelew el pasado mes de octubre, terminó con 249 unidades ganador del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 2.

Lucas Tedeschi fue el Subcampeón, sumando 245 puntos y Juan Ignacio Canela quedó en tercer puesto, con 214 unidades.

Realizando un balance, Abdala recordó: «este año cambié de equipo y me sume a Ale Bucci Racing. Ellos ya tenían tres campeonatos ganados en la categoría y sabíamos que teníamos que andar bien. Por suerte en la tercera fecha pudimos ganar en Paraná. Hicimos lo propio cuando corrimos en Trelew y eso nos afianzó en el campeonato. Fue un año fantástico donde crecí mucho arriba del auto, y abajo también. Uno tiene que saber del tema para transmitirles a los mecánicos, a los ingenieros de pista qué es lo que hace el auto en cada salida», explicó.

En cuanto a su futuro profesional, el piloto sueña en grande y quiere seguir creciendo en su carrera. «Ahora esperaremos al año que viene. Me encantaría saltar a la Clase 3, es un sueño para mí. Habrá que analizarlo con el equipo y todos los sponsors que me respaldan para ver si podemos dar el salto a la categoría más grande», comentó.

Sobre el respaldo del Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de «Vivamos Comodoro» y el Ente Autárquico Comodoro Deportes, Abdala puntualizó: «El apoyo del Municipio, tanto para mí como para muchos pilotos y deportistas en general, es vital. Es muy lindo sentirse apoyado por Comodoro, es una ventaja muy grande a la hora de salir a la ciudad. No todos tienen este respaldo», concluyó.