El madrynense Moreno Pérez se consagró campeón argentino Sub-16

Esta semana, llegó a fin el Campeonato Argentino de Ajedrez para categorías Menores del cual formaron parte varios representantes chubutenses, entre ellos, el madrynense Sebastián Moreno Pérez.

El ex integrante de “Peones del Sur”, hoy en día en Torres Blanca de Buenos Aires, cumplió una gran actuación, coronándose campeón en la categoría Sub16. Asimismo, el trelewense Máximo Peralta se ubicó 3° en la categoría Sub-12.

Moreno Pérez campeón, 3° puesto para Peralta

El ajedrecista de Puerto Madryn Sebastián Moreno Pérez, compitió entre el 18 y 21 del corriente mes en el Campeonato Argentino de Menores, que se desarrolló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de Buenos Aires.

El certamen contó con 25 jugadores de alto nivel de todo el país y se disputó a 9 rondas, a un ritmo de 60 minutos, más 30 segundos de incremento por jugador desde la jugada 1.

El deportista chubutense resultó campeón invicto, faltando jugar la última ronda, con una diferencia de 2 puntos sobre el segundo. Ganó la primera ronda vs Franco Ferrari (Tigre). Hizo Tablas en la ronda 2 ante Octavio Gullo (Subcampeón del torneo, Villa del Parque) y luego ganó consecutivamente de la tercera a la octava ronda ante Pablo Naboulet (Quilmes), Juan Cruz Mouly (La Plata), Valentín Unhold (Villa Martelli), Adrián Moldovan (Villa Martelli), Augusto Araña (Olavarría) y Amilcar Sabajanes (Capital Federal). En la novena y última hizo tablas ante Constanza Bertorello (Villa Martelli).

El ajedrecista becado por Chubut Deportes agradeció a esta institución por el respaldo, a Sergio Larrarte, a la Municipalidad de Puerto Madryn, al Círculo de Ajedrez Torre Blanca (Buenos Aires, donde juega actualmente), a Marcos Pirola (FACH) y a todas las personas que colaboraron para que esto sea posible.

Cabe mencionar que desde el gran Diego Pereyra Arcija, un chubutense no se consagraba campeón de este torneo.

De esta manera, el portuario cierra un año de importante crecimiento ajedrecístico pese a la situación de la pandemia. Y se despide como número 1 de la Categoría Sub 16 Absoluto de Argentina.

En tanto, en cuanto al resto de la participación chubutense, vale destacar lo conseguido por el trelewense Máximo Peralta: el talen toso jovencito, fue tercer puesto en la categoría Sub12, de la que estuvo ac9ompañaod por el profesor Marcos Pirola.